La vie n’est plus rose chez Alpine

Et surtout, pour l’écurie au A fléché, c’est un sale coup car les deux A523 étaient respectivement cinquième et dixième avant cela. “C’est vraiment, vraiment triste à voir, déclare Otmar Szafnauer, le patron de l’équipe. Nous avons fait une très bonne course et c’est juste le chaos avec un départ comme celui-ci. C’est juste un énorme pari avec des voitures qui sont partout et qui doivent être évitées. Je doute que Pierre ait même vu Esteban”.

Ocon : “Pierre s’est excusé”

Harponné par Gasly qui ne l’a sûrement pas vu tant la cohue était telle lors de ce troisième départ, Ocon ne peut que constater les dégâts. Le pilote d’Evreux s’est expliqué avec son équipier originaire de Rouen mais les deux Normands se souviendront longtemps de cette boulette. “C’était un peu chaud ce restart à la fin pour les deux derniers tours, commente Esteban Ocon. Il y avait plein de voitures partout, qui sont sorties, Pierre inclus. Il revient sur la piste, il me sert sur l’extérieur et je n’avais plus la place. On s’accroche mais tout va bien, Pierre est venu on a discuté, il s’est excusé. Ce qui est dommage, c’est qu’on avait la vitesse pour faire quelque chose de bien ce week-end.”

Reconnu fautif dans l’histoire, Gasly est beaucoup plus blessé dans son orgueil. Pour le sensible ex-pilote AlphaTauri, cela ne pouvait pas plus mal tomber, lui qui était toujours dans le collimateur des commissaires après l’histoire du permis à points de 2022. “Je suis extrêmement déçu parce qu’on faisait une très bonne course, la voiture marchait bien, je me sentais à l’aise, on était proches du podium avec Alonso qui n’était pas loin. Pour l’instant c’est difficile à digérer”, commente-t-il.

On surveillera de près le body langage des deux garçons au cours des prochaines courses pour savoir si la collaboration s’est transformée en cohabitation.