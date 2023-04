”Nous affichons complet depuis le mois de décembre et venons de recevoir l’autorisation des autorités pour mettre en vente 10.000 tickets supplémentaires, se réjouit l’organisatrice de Spa GP Vanessa Maes. Avec la construction de nouvelles tribunes dans la descente vers le Raidillon, nous avions anticipé en vendant déjà 10.000 places assises de plus fin 2022 au détriment des places Bronze les moins chères. Cela signifie que nous pouvons désormais, dès lundi, remettre en vente un millier de billets VIP dans la nouvelle loge du circuit, en haut de la tribune RX ou au Campus, mais surtout 9000 Bronze.”

Avec deux qualifs et deux courses de F1

Des tickets donnant accès à l'enceinte générale permettant au public de voir la course depuis les gradins naturels de la montée vers les Combes, toute la descente avec notamment le Double Gauche mais aussi la remontée vers Blanchimont et la chicane Bus Stop. Le prix du billet “le moins cher” est tout de même passé à 210 euros pour le week-end. “Comme à Zandvoort, se justifie l’organisatrice mettant en avant le fait qu’avec la mise sur pied d’une course sprint, le samedi deviendra une grosse journée. La F1 va tester un nouveau format à Baku avec une qualification le vendredi pour le GP du dimanche et une seconde le samedi matin pour la course sprint. Si cela fonctionne, le public sera donc gâté. Il y aura beaucoup plus d’enjeux le vendredi et le samedi.”

A 35 euros le vendredi, 75 euros le samedi et 100 euros le dimanche, cela passe...

Petit truc pour les moins fortunés : achetez un billet et faites en profiter trois personnes : à par exemple 35 euros le vendredi, 75 le samedi et 100 le dimanche, cela passe.

Le plan de mobilité a été revu avec une bien meilleure collaboration et des règles enfin communes entre Stavelot et Malmédy, mais aussi un nouveau parking du côté de la Haute Levée.

Pas de doute, Spa GP fait tout ce qu’il faut pour que le GP avancé à fin juillet soit à nouveau un succès et que le contrat soit prolongé avec la FOM. Selon nos sources, l’Afrique du Sud aurait eu jusqu’à lundi pour confirmer son engagement sur trois ans. Dans le cas contraire, la Belgique serait tête de liste pour prolonger pour deux ans, jusqu’en 2025. Après, tout sera à revoir, avec notamment la possibilité de voir revenir le GP d’Allemagne avec l’arrivée d’Audi.

Des responsables F1 sont venus nous visiter deux jours. Je suis plus confiante qu'il y a un an.

”Nous nous sommes rendus à Djeddah pour négocier notre futur, poursuit Vanessa Maes. Ensuite, des représentants de la F1 sont venus nous visiter à Francorchamps durant deux jours. J’ai pu leur montrer tous les travaux qui avaient été entrepris. Nous répondons parfaitement au cahier des charges de la F1. On coche toutes les cases. On doit bientôt les revoir avec Melchior Whatelet, mais l’augmentation de la capacité de notre GP est encore un signal positif de plus en vue de la reconduction espérée de notre contrat. Honnêtement, je suis plus confiante qu’il y a un an.”

Passé par le chas de l’aiguille à plusieurs reprises, le GP de Belgique de F1 aurait encore au final un bel avenir. Et les dirigeants d’Audi qui débarquera en 2026 ont officiellement aussi déjà déclaré qu’ils comptaient bien rouler en F1 à Spa…