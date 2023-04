Agacé, le Monégasque a fait passer un message à ses supporters sur ses réseaux sociaux. “Ces derniers mois, mon adresse personnelle a été rendue publique pour une raison ou une autre, amenant des personnes à se rassembler sous mon appartement, sonner à ma porte et demander des photos et des autographes. Bien que je sois toujours heureux d’être disponible pour vous et que j’apprécie énormément votre soutien, je vous demande de respecter ma vie privée et de ne pas venir chez moi. Votre soutien, en personne et sur les réseaux sociaux, compte énormément pour moi, mais il y a une limite à ne pas franchir. Joyeuses Pâques à tous !”