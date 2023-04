Scandale dans la presse allemande : une “interview” exclusive de Michael Schumacher provoque un énorme tollé

Pourtant, si l'on en croit leur une, le magazine a réussi a décrocher l'interview de l'année : celle de Michael Schumacher. Depuis son grave accident de ski à Méribel il y a près de dix ans, plus aucune véritable nouvelle ne filtre sur son état de santé.

Avec des citations telles que "Ma vie a complètement changé" ou "La première interview", les promesses d'un entretien exclusif avec Michael Schumacher ont évidemment interpellé les nombreux suiveurs du dossier.

L'interview démarre avec ces mots étranges : "Cela semble faux. Demandez-lui comment il va vraiment. Enfin, dix ans après son tragique accident de ski, nous obtenons des réponses." Une discussion qui ne ressemble pas à une interview classique et surtout des réponses que ne donnerait pas Michael Schumacher, peu importe son état. Il faut alors analyser la Une.

Une de "Die Aktuelle" sur Michael Schumacher ©D.R.

Une phrase en petits caractères révèle la supercherie. L'interview a été réalisée, non pas avec Michael Schumacher, mais avec une intelligence artificielle sur base de rapports antérieurs et d'entretiens avec la famille et les amis de Michael Schumacher.

Le mode opératoire du magazine fait donc l'objet de nombreuses critiques. "C'est vraiment inacceptable", ont réagi les lecteurs sur les réseaux sociaux et ailleurs. L'expert allemand des médias Boris Rosenkranz, fondateur d'Übermedien, ne savait pas non plus ce qu'il lisait : "Le monde serait meilleur sans 'Die Aktuelle'", a-t-il tweeté. "Cela va loin, même pour eux", rapportent nos confrères du Nieuwsblad.