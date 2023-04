Sous un beau soleil, c'est la Toyota GR010 n°8 de Buemi-Hartley-Hirakawa qui a réalisé le meilleur temps de la session grâce aux efforts de Sébastien Buemi. Le Suisse a réalisé un chrono en 2:02.982, précédant pour 1.650 seconde la Ferrari 499P n°50 de Molina-Fuoco-Nielsen. L'Hypercar rouge a devancé pour seulement un centième la Toyota GR010 n°7 de Kobayashi-Conway-Lopez tandis que l'autre Ferrari, la n°51 de Giovinazzi-Pier Guidi-Calado, est quatrième à 1.734. Comme lors des manches précédentes, le cavallino devrait être la principale menace des Nippons.

La première Porsche 963, la n°6 de Laurens Vanthoor et ses comparses, est cinquième 1.888. La première voiture au-delà des deux secondes de retard est la Cadillac V.Series-R n°2 de Bamber-Westbrook-Lynn. On notera que l'autre Cadillac acheminée à Spa-Francorchamps, la n°3 de Bourdais-Van der Zande-Aitken, a signé le neuvième temps à plus de quatre secondes, l'objectif du monstre américain étant avant tout de se dégourdir les roues. Faisant également ses débuts dans les Ardennes, la Porsche 963 n°38 JOTA de Da Costa-Stevens-Yé a fait une séance sous le signe de l'apprentissage et finit au milieu des LMP2.

Dans cette catégorie, c'est l'Oreca United n°22 de Lubin-Hanson-Albuquerque qui a réalisé le meilleur temps en 2:07.471 devant la JOTA n°28 de Rasmussen-Fittipaldi-Heinemeier Hansson et l'autre United de Pierson-Blomqvist-Jarvis. Les deux Oreca WRT sont respectivement sixième et huitième avec la n°41 de Deletraz-Kubica-Andrade devant la n°31 de Frijns-Gelael-Habsburg.

En GTE, doublé Ferrari avec le meilleur chrono en 2:16.177 de la 488 Kessel Racing n°57 de Kimura-Serra-Huffaker. Deuxième chrono pour la n°21 AF Corse notamment pilotée par Ulysse De Pauw. Troisième temps pour l'Aston Martin Vantage n°25 TF Sport de Dinan-Eastwood-Al Harthy. Septième chrono pour la Porsche 911 RSR n°60 Iron Lynx d'Alessio Picariello, trois rangs devant la voiture-soeur pilotée par Sarah Bovy.

La deuxième séance d'essais libres aura lieu cet après-midi à 16h20.