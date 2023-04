Sprint Shootout : une nouveauté qui divise en Formule 1

Ce nouveau format ne fait pas que des heureux. Plus d’un considère que la F1 ressemble de plus en plus aux jeux de cirque afin de divertir le spectateur à tout prix. Le plus virulent est Max Verstappen qui avait déjà fait aller sa clarinette ces derniers jours. “Cela récompensera uniquement les pilotes qui se battent généralement pour un ou deux points, commente Verstappen. Ou sinon, je ne vois pas l’intérêt de ce nouveau format, si ce n’est prendre plus de risques pour pas grand-chose au final. Je comprends qu’il faille doper la vente de billets pour le vendredi et le samedi, mais raccourcir les week-ends ne ferait pas de mal pour la santé des pilotes et du personnel. Nous allons bientôt avoir 24 ou 25 Grands Prix par an, mine de rien.”

Les petites équipes pourraient également être copieusement désavantagées par ce nouveau format. “Nous ne sommes pas les top teams, indique le pilote Alfa Romeo Guanyu Zhou. Nous n’avons pas un stock illimité de pièces de rechange. Cela signifie que nous risquons d’être plus sur la défensive lors des week-ends avec sprint tandis que les gros bras auront plus de libertés pour attaquer et prendre des risques en piste.”

Avec le chaos habituel de Bakou, la prophétie de Zhou risque bien de se réaliser.