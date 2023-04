F1 : Red Bull fait son grand nettoyage de printemps

Avec Tost, c’est un personnage à double face qui s’en va. Considéré comme la marionnette de Helmut Marko, il a aussi aidé des jeunes loups à se redresser après avoir été dévorés tout cru par l’ogre rouge. Pierre Gasly en est le meilleur exemple. Mais le Français est un arbre cachant une forêt de pilotes guillotinés. Buemi, Alguersuari, Vergne ou encore Bourdais sont les meilleurs exemples. Mais Tost, très nippophile, a aussi joué un rôle majeur dans le mariage réussi entre Red Bull et Honda, sa compréhension de la culture japonaise ayant été une aubaine pour Milton Keynes. Quand il posera pour de bon son Peltor au soir d’Abou Dhabi, Tost devrait être salué par beaucoup.

”À 67 ans, il est temps de passer la main, commente humblement Franz. Je voudrais remercier Dietrich Mateschitz qui m’a donné l’incroyable opportunité d’être directeur d’équipe de la Scuderia Toro Rosso et de la Scuderia AlphaTauri au cours des dix-huit dernières années”.

Vettel dans les starting blocks ?

Pour remplacer Tost, Red Bull a choisi une direction bicéphale. Actuel directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies prend le rôle de Team Principal. Une sacrée casquette pour cet ancien de la Fia qui avait pourtant été pressenti chez Alpine. Au-dessus du Français, on retrouvera Peter Bayer qui provient directement de la Place Concorde, lui qui était à la tête de la section monoplaces de la Fédération internationale de l’automobile (Fia).

En recrutant deux gros bras pour sa deuxième écurie, RBR envoie un signal fort : non seulement AlphaTauri n’est pas à vendre mais, en plus, les Autrichiens rajeunissent leurs cadres avec un Helmut Marko plus que jamais proche de la retraite à bientôt 80 ans. Un nom revient pour remplacer le vétéran : Sebastian Vettel ! “Pour encadrer les jeunes pilotes et les comprendre, Seb est l’homme de la situation”, avait lâché Yuki Tsunoda, comme dans une prophétie.

Voir Vettel devenir le responsable de la filière jeunes et le conseiller attitré de Red Bull serait évidemment alléchant. Mais aussi passionné soit-il, n’est-il pas trop tendre et trop sensible par rapport à un Marko réputé pour sa cruauté ? Soit, pédagogie peut rimer avec résultats, après tout…