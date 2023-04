GP d'Azerbaïdjan (Libres) : Verstappen le plus véloce avant les qualifs

Le tiercé de tête est complété par Sergio Perez (Red Bull) qui a lâché 139 millièmes sur son équipier. Carlos Sainz est quatrième à cinq dixièmes sur sa Ferrari. Lando Norris a réalisé un encourageant cinquième chrono sur sa McLaren qui dispose d'importantes évolutions ce week-end. Il a devancé un tout bon Nyck de Vries (AlphaTauri) et les Aston Martin de Lance Stroll et Fernando Alonso. Alex Albon (Williams) et Guanyu Zhou (Alfa Romeo) entrent dans les dix premiers.

La séance a été marquée par les ennuis de Pierre Gasly. Le Français a dû immobiliser son Alpine en bord de piste, des flammes se dégageant de la monoplace tricolore. L'incendie était rapidement maîtrisé.

Les qualifications définissant la grille du Grand Prix d'Azerbaïdjan ce dimanche auront lieu cet après-midi à 15 heures tapantes.