Leclerc reste le maître du temps à Bakou: "Surpris d'être en pole"

Résister à tout prix dimanche

Déjà détenteur de deux bouquets azéris, Charles en a rajouté un troisième vendredi alors que le soleil commençait à se coucher sur la mer Caspienne. Pour la course ce dimanche, le filleul du regretté Jules Bianchi sait que résister à ce diable de Max Verstappen sera tout sauf une sinécure. Mais retrouver la pole position est déjà une excellente nouvelle pour celui qui broyait du noir jusqu’à présent avec deux abandons et une septième place dans sa besace jusqu’à présent. “En arrivant à Bakou, je pensais que devancer les Aston Martin et les Mercedes serait déjà bien, commente-t-il. Je suis totalement surpris d’être en pole. Mais nous ne devons pas oublier que notre rythme en course est moins bon que celui des Red Bull. Ce sera difficile de rester devant dimanche.”

En pole à Sakhir et Melbourne et trahi par sa mécanique en qualifs à Djeddah, Verstappen est battu pour la première fois à la régulière cette saison. Mais le Hollandais ne s’alarme pas. C’est dimanche après-midi qu’on paie les musiciens et le pilote Red Bull que, sauf malheur, personne ne peut l’arrêter en course. “Ce fut compliqué de mettre tout ensemble sur un tour, admet Max. Mais être deuxième, ce n’est pas si mal. On sait que nous avons de bonnes voitures pour la course.”

Et Max de se demander qui finira par l’arrêter en 2023…