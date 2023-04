GP d'Azerbaïdjan : les Red Bull plus que jamais "dans une ligue à part" selon Leclerc

Sergio Perez, 1er : "Cela fait deux victoires et demie si on compte mon succès de samedi en sprint ! Cela a bien fonctionné pour nous aujourd’hui. J’ai réussi à rester dans la zone de DRS et mettre la pression sur Max, et j’avais une meilleure dégradation dans le premier relais. Cela semblait bien lors de mon premier relais, et la voiture de sécurité est entrée en piste et a rapproché tout le monde. A partir de là, c’était une autre course en pneus durs. On a attaqué au maximum aujourd’hui, on a tous les deux touchés les murs. On attaquait, Max m’a poussé très fort à mes limites au fil de la course mais j’ai réussi à le garder sous contrôle".

Max Verstappen, 2e : "Je pense que la sortie de la voiture de sécurité était de la malchance, j’ai dû attaquer pour rester dans la zone DRS et les pneus surchauffaient quand j’essayais de suivre. Mais il y a aussi eu un problème d’équilibre qui n’était pas constant, donc je jouais avec les outils. Et quand j’ai réussi à régler le problème, les dix derniers tours étaient bons. C’était un peu tard, mais j’ai appris beaucoup de choses et on fait un bon résultat d’équipe. La saison est très longue, on apprend beaucoup de choses comme je l’ai dit. Bakou est est différent de Miami, et Miami est encore différent des autres circuits sur lesquels on va. Donc, on continue d’apprendre".

Charles Leclerc, 3e : "Les Red Bull sont encore dans une autre ligue, une fois en course. On a pu être devant sur un bon tour mais sur 51 tours, on ne pouvait pas résister. Elles ont bien plus de rythme que nous en course. Leur équipe a trouvé un truc que nous n’avons pas, et c’est ce sur quoi on se concentre. On veut comprendre comment trouver plus de performance en course. De notre côté, le feeling est un peu meilleur, mais quand je vois cet écart, tout en sachant qu’ils ne poussaient surement pas à 100 %, nous ne savons pas à quel point nous avons réduit l’écart".