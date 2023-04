Si Charles Leclerc a signé les deux poles positions, Sergio Pérez s’est imposé à deux reprises, samedi lors de la course sprint et ce dimanche en ne s’élançant que du troisième rang. Mais le rythme en course du Mexicain était bon, très bon même. Il mettait d’ailleurs la pression sur son chef de file après avoir doublé la Ferrari de Leclerc au 5e tour au moment où la voiture de sécurité a inversé l’ordre des Red Bull. Un petit coup de chance c’est vrai, mais après “Checo” a fait le job et n’a jamais permis à Max de revenir dans son DRS.

La confirmation : Red Bull intouchable

La saison s’annonce bien longue. On s’est copieusement ennuyé lors de ce GP de Bakou où seul le petit incident de De Vries nous a réveillés et a empêché Max de l’emporter. Après le 25e doublé d’aujourd’hui, il est de plus en plus évident que le titre mondial devrait se jouer entre les deux équipiers de chez Red Bull. Et lorsque l’on entend la conversation entre le boss Christian Horner et son double champion après la course : “Ce sont des bons points Max. Désolé, Sergio a été un peu chanceux. ”, on n’a aucun doute sur le verdict final.

La surprise : Lewis Hamilton

Le Britannique a pris l’ascendant et facilement doublé son jeune équipier en piste après avoir lui aussi perdu du temps et des places, piégé comme Max par la sortie de la voiture de sécurité (Nyck De Vries avait tapé et immobilisé sa Toro Rosso au mauvais endroit) après qu’il se soit déjà arrêté pour changer de roues. Le pilote Mercedes n’a toutefois pas réussi à prendre le meilleur pour la 5e place sur la 2e Ferrari de Carlos Sainz qui devient tout doucement un deuxième pilote.

Le dépassement : Max Verstappen

Celui de Max sur Leclerc à la relance après le regroupement derrière la voiture de sécurité a été net et sans bavure. Moins facile qu’au DRS, en bout de ligne droite au 3e tour.

À lire aussi

La déception : 8e pole non convertie

La déception des tifosi est grande. La Ferrari peut encore faire la différence sur un tour sur un circuit comme Bakou où l’engagement est important. Mais en course, elle est bien trop gourmande en pneumatiques. Passé par Max dès le troisième tour, Charles n’a pu résister que deux boucles de plus au futur vainqueur Sergio. C’est la huitième fois successive qu’il partait en pole et n’a pas gagné, neuf même si l’on tient compte de la course sprint de samedi.

Le flop : Alpine

Gros zéro pointé pour l’écurie française complètement passée à côté de son week-end avec Esteban Ocon parti des stands et Pierre Gasly du fond de grille.

La question : y a-t-il encore des concurrents pour Red Bull ?

Qui peut encore aller chercher les Red Bull cette année ? “Elles évoluent toujours dans une autre division en course, ” constatait Charles Leclerc, troisième à une vingtaine de secondes. “Cela va un peu mieux pour Ferrari mais pour combler cet écart il faudra du temps, ” estime à juste titre le Monégasque qui espère toutefois enfin devenir prince de Monaco. Car si là il part devant, les Red Bull auront plus de mal à le doubler au DRS. Aston Martin est-elle désormais quelque peu rentrée dans le rang après un début d’année foudroyant d’Alonso où est-ce juste lié au circuit ? Réponse dans moins d’une semaine à Miami.

Le chiffre : 6

Sixième succès pour Sergio Pérez qui revient à six points de son équipier au championnat. Le Mexicain est le premier à s’imposer à deux reprises à Bakou. “Deux fois et demie même, ” a-t-il précisé après son succès de samedi.

La phrase : Alonso

Durant le GP, Fernando Alonso qu’on n’a jamais connu aussi altruiste songe à son équipier, le fils du patron Lawrence Stroll : “Lance devrait essayer la balance de freins dont on a parlé. Cela fonctionne bien. ” L’Espagnol compte-t-il demander encore une augmentation pour coaching du gamin ?