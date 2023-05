Le plus jeune des Britanniques a déjà été quasi une seconde plus vite qu’en EL1 en 2022 avec un meilleur temps en 1.30.125, 212 millièmes plus vite que son septuple champion du monde d’équipier.

Pilote ayant bouclé le moins de tours en course en ce début de saison, Charles Leclerc a hissé la première des Ferrari au 3e rang à 324 millièmes, un dixième devant la Red Bull de Max Verstappen.

Carlos Sainz pointe en 5e position à 6 dixièmes malgré une petite erreur devant l’Alpine de Pierre Gasly sixième et dernier dans la seconde du leader.

Fernando Alonso a en effet concédé 1.106 sur son Aston Martin et précède son équipier Lance Stroll et le grand malchanceux de l’après-midi, Nico Hulkenberg, deuxième de la séance au moment de perdre le contrôle de sa Haas achevant sa course contre le mur. Pas sûr qu’on le reverra en EL2…

Esteban Ocon complète le Top 10 à 1.417 devant le dernier vainqueur en date à Baku, Sergio Pérez, très discret lors de séance d’ouverture. Le jeune Logan Sargeant s’est classé avant-dernier devant l’AlphaTauri de Nyck De Vries. Sur la sellette, le Néerlandais n’a pu achever la séance, victime d’un souci technique.