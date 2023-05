Formule 1 : Verstappen et Pérez condamnés à devenir rivaux ?

Verstappen n’a en effet jamais eu d’équipier capable de rivaliser avec lui. Il a rapidement pris la mesure de Daniel Ricciardo chez Red Bull avant de ne faire qu’une bouchée de Pierre Gasly et Alex Albon. Max ne supporte pas d’être battu, c’est un fait. Et si son équipier devait lui tenir la dragée haute plus souvent, il pourrait très bien péter un plomb solide ! De son côté, même si le plus gros de sa carrière est derrière lui, Pérez a toujours faim et vit enfin le destin qu’il souhaitait vivre, en vain, chez McLaren il y a déjà 10 ans : se battre régulièrement pour les victoires. Checo est conscient qu’il est désormais bien plus qu’un valet chez Red Bull. Ambitieux, le Mexicain veut désormais viser plus haut que quelques victoires épisodiques.

Max reste le chouchou de Red Bull

Jamais avare de mots piquants, Helmut Marko a en tout cas choisi son camp. “Quand Max n’arrive pas à s’entendre avec sa voiture au niveau des réglages, et que nous sommes sur un circuit urbain, Sergio est là. Mais je m’y tiens, sur une saison, Max Verstappen est l’homme à battre. Il est le plus régulier.” Chez Red Bull, on n’hésitera pas de surcroît à siffler la fin de la partie si les deux garçons en venaient à perdre bêtement des points. “Nous en avons encore discuté lors du briefing d’avant-course à Bakou : libre de courir, de se pousser l’un l’autre au sens figuré, mais pas de répétition du scénario de 2018 où Max et Ricciardo s’étaient accrochés !”, clame de son côté Christian Horner.

Verstappen calme toutefois le jeu. Il est encore bien trop tôt pour officialiser une guerre ouverte avec son équipier. “Nous savons que nous avons une voiture très rapide, indique-t-il. C’est donc normal que cela se joue entre nous deux, n’est-ce pas ? Il n’y a donc rien de nouveau. Entre nous, nous avons une bonne relation. Ce sur quoi nous voulons nous concentrer, c’est d’essayer d’améliorer la voiture et de la rendre plus rapide pour essayer de rester devant tout le monde. C’est l’objectif principal. Et le reste, vous le verrez sur la piste de toute façon.”

Sous le ciel de Miami, les deux hommes se feront inévitablement face. Sur une piste où les murs ne sont jamais bien loin, Max et Checo pourraient tomber dans la gueule de l’alligator floridien et se noyer dans la piscine non loin de la fausse marina du circuit…

Pérez : “Je peux être fort n’importe où”

De l’avis même de son équipier et de son team, son gros point fort, ce sont les circuits urbains. Mais chacun sait que sa gestion des pneumatiques est également exemplaire. Galvanisé par ses succès de Djeddah et Bakou, Sergio Pérez veut y croire et vise le titre mondial. À lui de ne pas être un Barrichello-bis, le Brésilien ayant à un moment menacé son équipier chez BrawnGP Jenson Button pour la couronne 2009 grâce à deux victoires et de gros points à la fin de l’été avant de s’effondrer et finir troisième du championnat.

”La raison pour laquelle je suis fort sur ces circuits est que je peux jouer avec la voiture beaucoup plus que d’habitude, a déclaré Pérez. Je ne vois donc pas pourquoi, lorsque nous allons sur des circuits différents, je ne pourrais pas jouer avec la voiture de la même manière. Je pense que j’ai une bonne compréhension de ma monoplace et je crois que je peux être fort n’importe où. La seule chance que j’ai de battre Max est d’être parfait et d’être capable de livrer la marchandise quand c’est important”.

Et de ne pas être bridé par Red Bull, bien entendu…