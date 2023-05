Le Néerlandais, leader du championnat, a devancé de quatre dixièmes de seconde les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, qui a terminé les EL2 dans le mur du virage 8, provoquant un drapeau rouge. D'autres pilotes se sont fait quelques frayeurs, à l'instar de Kevin Magnussen (Haas).

Vainqueur le week-end dernier à Bakou, Sergio Pérez (Red Bull) est quatrième de la séance, précédant l’Aston Martin de Fernando Alonso et la McLaren de Lando Norris au classement.

Le top 10 des essais est complété par Lewis Hamilton (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine) et Alex Albon (Williams). On notera que George Russell, bien plus en verve dans les EL1, n'est que quinzième de la session.

La troisième séance d'essais libres du GP de Miami aura lieu ce soir à 18h30 heure belge, suivie des qualifications à 22 heures.