GP de Miami : Pérez en pole, Verstappen piégé par le crash de Leclerc !

La Q3 des qualifications du Grand Prix de Miami s'est achevée abruptement. Voulant améliorer son septième chrono après une première tentative brouillonne, Charles Leclerc partait en tête-à-queue et tapait le mur. Le drapeau rouge était brandi et la séance ne repartait pas. La principale victime est Max Verstappen qui a également loupé sa première tentative et qui n'a donc pas pu améliorer. Le pilote Red Bull s'élancera depuis la neuvième position demain.