Neuvième seulement sur la grille, Max s’est montré intraitable doublant ses rivaux les uns après les autres pour s’imposer cinq secondes devant son équipier. La Red Bull est vraiment imparable quand elle se trouve dans le DRS, tandis que son pilote n’hésite jamais une seconde. Il a encore opté pour la meilleure stratégie et a réussi à tenir ses pneus durs plus longtemps que tout le monde.

La confirmation : Aston Martin 2ème force

Si le titre devrait uniquement se jouer entre les pilotes Red Bull, Fernando Alonso, en première ligne pour la première fois de la saison, a confirmé avec son quatrième podium en cinq GP qu’Aston Martin était bien actuellement la deuxième force du plateau, devant Ferrari et Mercedes. “Les Red Bull étaient encore intouchables, mais j’ai pris un bon envol et j’ai pu contenir Carlos. Maintenant, j’aimerais bien viser la deuxième place voire mieux. Pourquoi pas à Monaco ou Barcelone ?,” a déclaré le “Matador”.

La surprise : George Russell

La surprise est peut-être venue du Britannique. A la dérive et se plaignant de vibrations au freinage en début de GP, le pilote Mercedes s’est retrouvé beaucoup mieux dès qu’il a chaussé les pneus durs. Il échoue au pied du podium, tandis que son équipier Lewis Hamilton, sur la stratégie inverse, est remonté de la 13ème à la 6ème position.

Le dépassement : Max Verstappen

Le double dépassement de Max sur Kevin Magnussen et Charles Leclerc au 5ème tour restera le plus beau geste de ce GP.

La déception : Sergio Pérez

Parti en pole, le Mexicain a pu espérer repartir de Floride en tête du championnat. Mais il n’a pas pu résister longtemps au retour de son équipier. Occasion manquée. “J’ai beaucoup souffert en début de course avec le plein et les pneus mediums, expliquait Checo. J’ai vite eu du graining. Cela a compromis mes chances de succès. Je n’avais plus assez d’avance sur Max après son arrêt. Je n’ai pas pu lui résister. Mais bravo à lui pour sa remontée et son long relais sur les gommes dures.”

Le flop : Charles Leclerc

Deux crashes en essais dans le même virage et une modeste septième place au départ comme à l’arrivée, encore un week-end à oublier pour le Monégasque comme toujours sévère avec lui-même : “Ma double faute est inacceptable, regrettait le pilote Ferrari qui en course a eu du mal à se défaire de la Haas de Kevin Magnussen. Il y a réellement un problème du côté de la Scuderia.

La question :

Quelle aurait été l’avance de Max Verstappen s’il était élancé en pole position ? Sergio Pérez n’aura pas tous les week-ends de telles occasions de s’imposer. Mais ce dimanche, personne ne pouvait résister en Floride à la tornade néerlandaise.

Le chiffre : 33

Le numéro de l’homme du dimanche, mais aussi le retard de George Russell, quatrième sur la première Mercedes. Quand est-ce que les effets de la limitation de la soufflerie et la pénalité pour avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021 vont-ils se faire ressentir svp ?

La phrase : Alonso

”Je me sens vraiment bien chez Aston Martin. C’est dommage que par le passé d’autres écuries n’ont pas assez cru en moi et n’ont pas suivi la direction que j’indiquais au niveau des choix techniques.”