Felipe Massa veut récupérer le titre de 2008

Alors imaginez comme il a dû avaler de travers en entendant “Mister E” déclarer publiquement : “Nous aurions dû annuler la course de Singapour 2008, reconnaît-il dans ce documentaire. Elle n’aurait jamais dû compter. ”

On se souvient qu’elle avait été truquée par Flavio Briatore, alors patron de Renault. Ce dernier avait demandé à Nelson Piquet Jr de se crasher dans le mur pour provoquer la sortie de la voiture de sécurité et favoriser la victoire de Fernando Alonso. C’est la fameuse “crashgate” seulement confirmée plus d’une année plus tard. “La FIA savait que la course avait été manipulée dès 2008. Massa aurait dû être sacré.”

Felipe Massa a confirmé à Sky Sport qu’il entendait introduire une action en justice afin de corriger cette “injustice”.

Des gens importants en F1 savaient et ils n'ont rien fait.

”Des gens importants en F1 comme Bernie Ecclestone, mais aussi Max Mosley (ex-président de la FIA) ou Charlie Whiting (ex-directeur de course) savaient avant la remise des prix FIA et ils n’ont rien fait.”

Peut-être, mais si au lieu d’annuler le résultat, on avait juste disqualifié Renault et donc Alonso ? Cela aurait donné la victoire à Nico Rosberg devant… Lewis Hamilton qui aurait encore donc eu plus de points. Tandis que Massa serait passé du 13e au 12e rang après un pit-stop catastrophique qui l’avait vu repartir avec le tuyau de ravitaillement.

On ne changera donc plus l’histoire et Massa a très très peu de chance de priver aujourd’hui Lewis Hamilton de son premier sacre. Et si c’était le cas, alors le Britannique peut bien aussi introduire une action en justice pour récupérer son sacre de 2021 volé par la faute de Michael Massi…