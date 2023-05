Piégé samedi en qualifications suite à une faute puis la sortie de route d’un Charles Leclerc à côté de ses chaussures ce week-end, Max Verstappen a livré une fantastique remontée depuis le 9e rang de départ.

Sixième au cinquième tour, deuxième dix boucles plus tard, le double champion a pris la tête au 21e passage quand son équipier, poleman et leader Sergio Pérez est repassé par les stands pour chausser les gommes dures. La stratégie du Belgo-néerlandais, parti en durs, était la meilleure, “Max-the-boss” ressortant juste derrière le leader à douze tours de l’arrivée. Mieux chaussé, il ne faisait qu’une bouchée du Mexicain à neuf boucles du but, signait le meilleur tour en course et s’imposait pour la 38ème fois, la troisième cette saison, 5 secondes devant un Sergio Pérez pointant désormais à 14 unités au championnat.

La dernière marche du podium s’est jouée en début de GP entre les Espagnols Fernando Alonso et Carlos Sainz, le pilote Aston Martin gardant l’avantage pour signer son quatrième podium de la saison.

Un GP difficile pour les Ferrari (Sainz cinquième malgré cinq secondes de pénalité pour être rentré trop vite dans la pitlane, tandis que Leclerc se classe 7e), tandis que les Mercedes sont bien remontées avec les 4e et 6e positions de George Russell et Lewis Hamilton.

Beau tir groupé des Alpine de Pierre Gasly (8e) et Esteban Ocon (9e), le pilote Haas Kevin Magnussen décrochant le dernier point.