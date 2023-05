GP F1 de Miami: Pérez s'est incliné devant "Max the boss"

guillement "C'est super pour lui (son papa Jos, vainqueur, en Belgique, de son premier rallye). Il investit beaucoup de temps et d'énergie."

Mais la plus grande vedette ce dimanche, cela a encore été Max Verstappen qui, pour la première fois, s’est imposé le même jour que son père ! Jos (107 Grands Prix de F1 au cours de sa carrière, pour deux podiums) a en effet remporté au volant de sa nouvelle Skoda le Rallysprint Monteberg (en compagnie de notre compatriote Renaud Jamoul), traditionnelle épreuve de préparation d’Ypres, sa première victoire en rallye, à 51 ans.

”C’est super pour lui, s’est réjoui Max à Miami. Il investit beaucoup de temps et d’énergie, et le rallye est une discipline très différente de ce à quoi nous sommes habitués dans la famille.”

Voilà qui a dû motiver encore plus le fiston. Dans la famille, on avait déjà “Jos the boss”. On a désormais “Max the boss”.

Pérez ne peut que s’incliner

Piégé par la voiture de sécurité à Bakou la semaine précédente, par une petite faute lors de son premier run en Q1, mais surtout par la sortie de Charles Leclerc sur le circuit tournant autour du Hard Rock Café de Miami, le pilote Red Bull s’élançait en 9e position le week-end dernier.

L’occasion rêvée pour Sergio Pérez, en pole, de s’imposer une nouvelle fois et prendre la tête du championnat du monde. Mais son équipier, magistral dans sa remontée, tranchant et audacieux dans ses dépassements, plus rapide que tout le monde sur ce tracé demandant de l’engagement, ne lui en a pas laissé l’occasion. Auteur d’une véritable démonstration et d’un long relais époustouflant en pneus durs, Max a rappelé au monde entier qui était le patron, le n°1, chez Red Bull mais aussi en F1 actuellement. Pérez n’est là que pour assurer les doublés ou jouer les doublures en s’imposant quand cela ne tourne pas rond pour le double champion. Mais à la régulière, le Mexicain ne peut que s’incliner. Ce qu’il a fait il y a deux jours, sans vraiment ouvrir la porte à son voisin de stand, mais avec sportivité. Sur la piste et après la course. “Max était vraiment plus fort que tout le monde aujourd’hui, admettait “Checo” désormais relégué à 14 unités du leader du Mondial. Il a fait la différence en partant avec les gommes dures. Moi, j’ai galéré avec les mediums. Les pneus se sont vite détériorés en début de course avec le plein d’essence. Je ne pouvais rien faire de mieux.”

Les amateurs de suspense et de F1 n’ont une nouvelle fois pas été gâtés. La domination de Red Bull et de Max Verstappen commence à ennuyer. Et pas seulement leurs adversaires…