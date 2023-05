Max Verstappen, 1er : "C’était une bonne course, je suis resté hors des problèmes au départ. Je voulais dépasser les voitures une par une et rester longtemps en pneus durs. C’est là qu’on a fait la différence, j'ai eu une belle bataille avec Checo à la fin, c’est resté propre et c’est ce qu’il faut. C’est une belle victoire. Le résultat des qualifications étaient un contretemps, mais on a réussi à rester propres. Gagner une course depuis la neuvième place est toujours quelque chose de satisfaisant. On a parlé dès samedi de la possibilité que je parte en pneus durs, on avait des doutes sur la météo pendant le GP, on était confiants et ça a payés ce dimanche."

Sergio Pérez, 2e : "J’ai tout donné, j’ai essayé ce que j'ai pu ! Le premier relais était mauvais, on a eu du graining, et ça a gâché ma course car on avait trop de différence en rythme. Max était particulièrement en forme ce dimanche et c’est une victoire méritée pour lui. Les pneus mediums n’étaient pas bons, pires qu’imaginé. Cela a compromis mon rythme, et Max avait un rythme phénoménal en pneus durs. Je dois analyser ce qui s’est passé en course car je n’avais juste pas de performance."

Fernando Alonso, 3e : "La voiture est incroyable. J’ai fait une course esseulée, je n’avais rien à faire contre les Red Bull devant moi, et derrière nous, les Ferrari étaient plus lentes qu’attendu aujourd’hui. Au début de l’année, un podium était incroyable. Mais après quatre podiums, on veut faire mieux, au moins la deuxième place, mais les Red Bull sont intouchables. Peut-être qu’on aura une possibilité à Monaco ou Barcelone."