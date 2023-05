Hamilton annoncé chez Ferrari : rien de neuf sous le soleil de Maranello

Sauf que la possibilité de voir “LH44” en rouge d’ici peu de temps est tout sauf une info. Cela fait depuis de nombreuses années qu’on entend parler au gré des saisons d’une arrivée de l’actuel pilote Mercedes en Émilie-Romagne. On a même entendu que Toto Wolff, l’actuel patron de l’écurie allemande, ferait partie du voyage ! Il est vrai que voir le pilote en vogue rejoindre la plus légendaires des écuries de F1 pour l’emmener vers la gloire fait l’objet de nombreux fantasmes. Les fans et les bonzes de la Formule 1 sont friands de belles histoires et c’est le cas depuis la nuit des temps. Qui ne s’est pas émoustillé devant l’arrivée de Michael Schumacher, Fernando Alonso et, plus récemment, Sebastian Vettel à Maranello alors que la Scuderia traversait justement une période de trouble ?

Back in 1995

Pour lancer cet énième pavé dans la mare, le Mail a repris une recette antédiluvienne en se basant sur les derniers échos du paddock : un pilote mythique à la recherche d’un nouveau challenge, une écurie qui peine à retrouver son lustre d’antan et un mécontent voulant se relancer ailleurs. Dans ce cru 2023, on a ainsi un Hamilton qui perd sa patience de ne plus gagner avec une écurie Mercedes continuant de subir la loi des Red Bull, une Scuderia Ferrari qui continue à patauger malgré les multiples changements d’organigramme et, enfin, un Charles Leclerc agacé de devoir subir les errements de son écurie alors qu’on lui prédisait au moins un titre mondial en rouge. D’ailleurs, le Monégasque pourrait faire le chemin inverse et trouver refuge chez Mercedes pour former un duo de loupiots avec George Russell. Un scénario quasiment identique à celui de fin 1995, quand Schumacher avait cédé aux sirènes italiennes tandis que Jean Alesi et Gerhard Berger avaient signé chez Benetton, le Kaiser ayant décroché ses deux premières couronnes avec le marchand de tricot.

La rumeur Hamilton-Ferrari n’a donc été que remise sur la table, une fois de plus. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle ne se concrétisera pas un jour. En F1, avec de l’entregent, tout est possible et Stefano Domenicali peut très bien pousser Lewis à chevaucher le Cavallino. Exactement ce que Bernie Ecclestone avait fait avec Schumacher au cœur des années 90.