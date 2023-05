Honda fera son retour officiel en F1 comme motoriste d'Aston Martin dès 2026

L'alliance anglo-nippone n'est que pure logique. Motorisant actuellement de façon officieuse Red Bull et AlphaTauri sous la bannière 'RBPT', Honda s'était inscrit parmi les motoristes désireux d'être de la partie en 2026. Sauf que les Nippons ne pourront pas compter sur leurs actuels alliés autrichiens. Devant l'incertitude de voir Honda poursuivre l'aventure, le taureau rouge unira ses forces à celles de Ford qui effectuera son grand come-back en F1.

Ne plus être un simple client

Lawrence Stroll nourrit pour sa part des ambitions grandiloquentes pour Aston Martin qu'il désire voir se hisser parmi les top teams de façon durable. Actuellement, les voitures vertes sont propulsées par des V6 Mercedes "client", le motoriste allemand donnant naturellement la priorité à son écurie maison. En s'alliant à Honda, AMR disposera ainsi de toutes les attentions des Japonais.

"Le partenariat avec Honda est la dernière pièce du puzzle pour établir Aston Martin F1 comme un top team, capable de gagner des titres mondiaux", a déclaré Lawrence Stroll, PDG d’Aston Martin. "Avec notre nouvelle usine, nous donnons à l’équipe tous les outils pour gagner. Pour nous établir au sommet de la F1, nous devons exploiter toutes les zones de notre package technique, et un moteur conçu spécialement pour notre voiture est le plus important, et le dernier pas dans ce processus".

"L’expérience et l’expertise de Honda, avec un focus sur la neutralité carbone et l’électrification, correspondent parfaitement à Aston Martin", conclut le Canadien. "La technologie et le savoir-faire de ce projet peut s’appliquer aux futurs voitures de course de Honda. Honda a un succès incroyable, avec six titres pilotes et six titres constructeurs, et leur capacité à offrir un moteur gagnant pour les titres 2021 et 2022 nous ont impressionnés. Je tiens à remercier messieurs Mibe et Watanabe, ainsi que toute l’équipe de Honda Racing Corporation, alors que nous nous lançons ensemble dans un avenir passionnant".

Pour la petite histoire, entre 1998 et 2002, l'écurie Aston Martin était motorisée par des V10 estampillés du H nippon quand elle s'appelait encore Jordan Grand Prix, non sans remporter trois victoires avec Damon Hill et Heinz Harald Frentzen.