La chronique de Pascal Witmeur : “Le GP d’Imola a quand même eu lieu”

Pourtant, pas mal de personnes m’ont accosté en me parlant de F1. Je ne suis quand même pas Gaëtan Vigneron, le Wikipedius des GP ! Toujours est-il qu’à cause des multiples conférences que j’ai dû donner et de la multiplication des coupes de champagne avalées, j’ai quand même assisté la nuit suivante dans mes rêves à ce Grand Prix annulé. Vous ne l’avez pas vu ? Voici donc un bref compte-rendu.

Fatigante pôle de Verstappen devant son équipier Perez. Je pense même avoir vu notre Batave rouler avec un coude au-dessus du cockpit et saluer le public. Leclerc part 18e car il s’est mis dans le mur (il n’aime plus la pression). Hamilton n’est pas content : son impertinent coéquipier Russell est de nouveau devant lui (ce petit ne pense qu’à la course, Lewis, lui, doit guérir le monde et s’occuper de ses tenues hippies). Tous les pilotes sont convaincus qu’ils auraient pu faire mieux, si la voiture avait été plus ceci ou plus cela ou s’ils n’avaient pas été gênés. Ils sont pourtant fascinés par “le sensationnel job fait par leurs phénoménales équipes”.

La course a été fantastique ! Perez a pris le meilleur départ, énervant son “chef” Verstappen qui lui est rentré dedans au 3e virage. Il avait quand même demandé par radio que le Mexicanos se range toutes affaires cessantes. Mon chouchou Alonso a repris les choses en main avec Carlos Sainz aux trousses. C’est pas la première fois qu’ils font la route ensemble nos deux Ibères. Pas pour longtemps cette fois car la Ferrari n’a pas pu tenir le rythme, elle est gloutonne en pneus. À ce stade de la course, je dois vous avouer que je me suis assoupi pour me réveiller (dans mes rêves !) à 10 tours de la fin. Ô surprise, je vois Max revenir comme un fou sur Alonso. Monsieur le Néerlandais-à-maman-belge était sorti des grillages avant de faire quelques réparations. Ces quelques minutes perdues… c’est de la roupie de sansonnet pour lui et le Team Red Bull. Stress !

Va-t-il gagner un GP de plus ? Dieu et la FIA existent : il a pris 30 secondes de pénalité pour avoir fait un doigt d’honneur à son équipier (qui lui est resté dans les grillages !). Alonso gagne donc devant Hamilton et Hulkenberg, un podium de vieillards, j’adore ! Arrivent ensuite les deux futurs jetés de leur team, Nick de Vries et Logan Sergeant. Ouf pour eux, car ils ont la vie dure ces deux débutants : leurs chefs respectifs “les cherchent” (Daniel Ricciardo et Mick Schumacher, restez calmes et arrêtez de faire les frotte-manches). Ne me demandez pas le classement complet et qui sont dans les points, je n’en ai rien à f… Ah ! J’allais oublier le sensationnel duel entre les deux joyeux bridés (le minuscule japonais et le timide chinois). Mon Dieu, quelle bagarre. Vigneron hurlait comme un goret. Quant aux deux Alpines qui se sont montées dessus, je suppose que vous êtes au courant.

Voilà, c’est tout. Rendez-vous dimanche prochain à Monaco. D’ici là, je reprendrai quelques coupettes à la santé de Fernando.