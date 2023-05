L’artiste belge Patrick Vandoorne et père de Stoffel, invité du prince de Monaco

Le Prince Albert II de Monaco connaissait jusqu’ici un Vandoorne. Stoffel, résident monégasque, pilote de F1 durant deux GP en Principauté avec McLaren entre deux succès en GP2 et en e-Prix l’an dernier avec Mercedes. Mais il a découvert, mardi soir, le papa du pilote, Patrick Vandoorne. Un autre genre d’artiste. Aussi adroit de ses mains que son fils, ce Roularien est sculpteur : “Je suis architecte, mais ma passion c’est la sculpture. Avant je créais uniquement des chevaux. Puis j’ai arrêté pour m’occuper des chevaux vapeurs de mon gamin. Pendant le Covid, j’ai eu un peu plus de temps et je m’y suis remis. J’ai mêlé mes deux passions en sculptant des casques en porcelaine. Cela a plu. J’ai offert un petit à Stoffel et un grand au prince qui va le mettre dans son musée. On a discuté durant une vingtaine de minutes. Il était très normal, une rencontre amicale.”