GP de Monaco : Non, la pole n’est pas obligatoire

Moins qu’une chance sur deux pour le poleman

Si on prend les statistiques des dix dernières années, le taux de succès du pilote parti devant n’est que de cinquante pour cent. Et sur les deux dernières éditions où la Ferrari du “petit prince” Charles Leclerc s’est montrée la plus rapide en qualifications il est de… zéro !

En cause, principalement, la plus grande probabilité ici d’accident, de défaillance mécanique ou de voiture de sécurité, ce qui implique une plus grande part de stratégie et de hasard. Il faut du talent certes, mais aussi parfois de la chance pour décrocher le jackpot à la roulette monégasque.

Cela reste néanmoins le circuit sur lequel le don des artistes du volant et la prise de risques permettent encore de faire une différence. Car pour gagner les derniers dixièmes, il faut se rapprocher au fil des tours des glissières, flirter avec et parfois lécher ces rails bordant la piste. La concentration aussi est plus importante qu’ailleurs sur un serpentin urbain où le moindre écart se paie souvent crash.

C’est pour cela que tous veulent s’imposer ici, sur le GP le plus célèbre et médiatisé du monde, là où les équilibristes évoluent réellement sur un fil. Celui du rasoir. Un numéro de funambule que même les plus grands ont raté un jour.

Pour beaucoup, une victoire à Monaco vaut un titre mondial. Depuis 1950, dix-sept pilotes ont serré la main du Prince en premier sans être jamais couronné. Les derniers en dates sont les pilotes Red Bull Sergio Pérez (2021) et Daniel Ricciardo (2018). Mais on se souvient aussi de Stirling Moss, lauréat à trois reprises en Principauté. Avec Maurice Trintignant, David Coulthard et Mark Webber, ils ne sont que quatre multiples vainqueurs à n’avoir jamais été sacré.

33 % de joyaux sur la couronne

Treize champions du monde seulement sur les trente-trois différents dans l’histoire n’ont jamais franchi la ligne d’arrivée boulevard Albert en premier : Alberto Ascari est le plus ancien et Jacques Villeneuve, titré en 1997, le plus récent. Cela signifie que depuis un quart de siècle, les champions du monde ont toujours triomphé au moins une fois au pied du Rocher princier.

Enfin, on notera que vingt-trois fois seulement en soixante-neuf éditions, soit seulement une fois sur trois, le héros de Monaco a eu ce magnifique joyau sur sa couronne en fin d’année. On en déduira que ce n’est pas toujours la voiture ou le pilote dominant le championnat qui fait sauter la banque à Monaco. Une “stat” qui doit donner de l’espoir cette année aux Pérez, Hamilton, Russell, Pérez, Sainz ou Alonso… Favori à sa propre succession au championnat, Max Verstappen n’aura pas qu’à paraître pour triompher une seconde fois à domicile.

Ces 13 champions qui n’ont jamais gagné Monaco

Alberto Ascari

Mike Hawthorn

Phil Hill

Jim Clark

John Surtees

Emerson Fittipaldi

James Hunt

Mario Andretti

Alan Jones

Nelson Piquet

Nigel Mansell

Damon Hill

Jacques Villeneuve

Les 17 vainqueurs de Monaco jamais couronnés

Vittorio Marzotto

Bruce McLaren

Stirling Moss

Maurice Trintignant

Jean-Pierre Beltoise

Ronnie Peterson

Patrick Depailler

Carlos Reutemann

Gilles Villeneuve

Ricardo Patrese

Olivier Panis

Juan-Pablo Montoya

David Coulthard

Mark Webber

Daniel Ricciardo

Jarno Trulli

Sergio Pérez

Les multiples vainqueurs en Principauté

6 victoires : Ayrton Senna

5 victoires : Graham Hill, Michael Schumacher

4 victoires : Alain Prost

3 victoires : Stirling Moss, Nico Rosberg, Jackie Stewart, Lewis Hamilton

2 victoires : Juan-Manuel Fangio, Maurice Trintignant, Niki Lauda, Jody Scheckter, David Coulthard, Fernando Alonso, Mark Webber