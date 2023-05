Une heure de vérité débutant par un gros coup de théâtre avec l’élimination en Q1 du vainqueur de l’an dernier Sergio Pérez. Dans le rail à la sortie du virage de Sainte-Dévote, le poleman de 2022 s’élancera dernier ce ce dimanche sans plus aucune chance de briller.

Les principaux autres favoris se retrouvaient lors d’une Q3 palpitante, la pole changeant plusieurs fois de mains : Esteban Ocon, Charles Leclerc puis Fernando Alonso se relayaient en tête. Mais c’est finalement ce diable de Max Verstappen qui décrochait la pole, la vingt-troisième de sa carrière, sa première en Principauté.

”Mon début de tour n’était pas idéal, je me suis montré un peu trop prudent, expliquait le pilote Red Bull. Je savais que j’étais en retard et donc j’ai tout donné dans le dernier secteur pour aller chercher ce meilleur temps. Maintenant, il faudra prendre un bon envol. On sait que tout peut arriver ici avec les voitures de sécurité ou la météo.”

Battu d’un fifrelin, Fernando Alonso a espéré durant quelques secondes décrocher sa première pole depuis Hockenheim 2012. Mais le pilote Aston Martin a finalement été battu de moins d’un dixième de seconde : “Max a été un peu plus rapide que nous, c’est dommage. J’ai signé le meilleur chrono dans les deux premiers secteurs, mais nous savions que le troisième était notre point faible. Encore une première ligne, c’est positif. L’envol est un de mes points forts, tandis que Max s’est montré assez irrégulier ces derniers temps. C’est court jusqu’au premier virage, mais on ne sait jamais. S’il y a une opportunité de virer en tête, je saurai la saisir.”

Troisième, Charles Leclerc ne pouvait qu’être déçu après ses poles de 2021 et 2022 : “Bien sûr que je ne suis pas satisfait avec ce résultat. Mais on s’en tire bien encore car depuis le début de week-end je souffre avec une Ferrari instable sur les bosses. J’espère avoir un peu plus de chance que ces deux dernières années en course.”

En deuxième ligne à côté du Monégasque, Esteban Ocon a signé un des exploits de la “qualif” sur son Alpine. Carlos Sainz (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) se partageront la troisième ligne de départ devant Pierre Gasly (Alpine), George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Lando Norris (McLaren) complétant le Top 10 après une touchette au virage du bureau de tabac en Q2.

Le départ du GP de Monaco sera donné ce dimanche à 15h. Et pourrait être perturbé par l’une ou l’autre averse.