GP F1 de Monaco : le pronostic d’Olivier de Wilde

2ème : Fernando Alonso : “L’équipe Aston Martin et l’Espagnol y ont cru pendant un court instant. Mais le troisième secteur était leur point faible et ils se sont fait battre sur la ligne. Dommage car à 85 millièmes près l’histoire ce dimanche aurait pu être bien différente. Pour renverser la vapeur, Fernando va devoir mettre un maximum de pression sur Max. En espérant pouvoir le doubler dès l’extinction des feux ou lors de la phase de pitstops. Pour cela, il faudra économiser ses pneus pour tenter de rentrer après Max et “attaquer comme un animal, ” ou alors justement rentrer avant lui et faire un tour de sortie de folie.”

3e : Charles Leclerc : “Le pilote Ferrari deviendra-t-il ce dimanche enfin le premier Monégasque à monter sur le podium du GP de Monaco depuis Louis Chiron en 1950 ? C’est ce que Charles Leclerc, forcément un peu déçu après avoir raté sa 3e pole consécutive chez lui, souhaite. L’enfant du pays espère avoir un peu plus de chance que lors des dernières éditions et rentrer enfin avec un trophée. Mais sa monoplace rouge n’est pas au meilleur de sa forme et saute pas mal sur les bosses de ce circuit urbain ce qui ne pas lui faciliter la tâche durant 78 tours. Les trois premiers au départ dans cet ordre à l’arrivée, nous ne prenons pas trop de risques. Contrairement aux pilotes en Principauté. Maintenant en cas de pluie, surtout durant la course (la météo est incertaine), cela pourrait évidemment déjouer tous les paris et cela deviendrait plus que jamais la loterie.”