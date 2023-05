Ok, Esteban Ocon a certes été élu “Pilote du jour”, de justesse devant Fernando et Max. Mais à nos yeux, le plus bel exploit est celui de Max Verstappen qui a pris sa revanche de la plus belle manière sur 2022 avec une splendide pole position arrachée dans les dernières secondes et hectomètres et une course menée de bout en bout avec un rythme d’enfer et sans commettre une seule erreur, si ce n’est un petit bisou à un rail dans des conditions extrêmement difficiles. Même si on n’est pas encore au tiers de la saison, on ne voit déjà aujourd’hui plus vraiment qui peut encore empêcher Max de décrocher un troisième titre mondial consécutif.

La confirmation : Monaco reste Monaco

Quatre jours de fête hors de la piste, un grand spectacle le samedi en qualifications, mais un GP encore ennuyant et très très peu de dépassements, en tout cas aucun dans le Top 10. Monaco reste Monaco, surtout avec des monoplaces encore plus larges que par le passé. Pour dynamiser ce GP, pourquoi ne pas imposer au moins deux pitstops ? Ou instaurer un joker lap ?

La surprise : Esteban Ocon

Peu aurait misé sur un podium d’une Alpine avant le week-end. Le pilote français a fait sensation en signant le 4e chrono en qualifs et a eu la chance de partir 3e grâce à la pénalité infligée à Charles Leclerc. Troisième au premier tour, il s’est accroché à deux mains à ce podium et a résisté jusqu’au bout à la pression de Carlos Sainz d’abord puis de Lewis Hamilton. Voilà qui devrait calmer un peu le boss qui voulait déjà couper des têtes…

Le dépassement : Kevin Magnussen

Qui a dit qu’il était impossible de doubler à Monaco ? Kevin Magnussen y est allé à Mirabeau pour prendre l’avantage sur une Williams. Dommage que le Danois se soit planté ensuite deux fois avant d’abandonner sa Haas. Avec Lance Stroll qui a garé son Aston dans l’échappatoire de Mirabeau, ce sont les deux seuls abandons de ce GP finalement sans trop de casse.

La déception : Sergio Pérez

Tenant du titre en Principauté, le Mexicain voulait tellement prouver qu’il n’avait pas volé sa pole et son succès de 2022 qu’il s’est planté dès la première partie de la qualification. Dernier sur la grille, il a tout tenté pour remonter dans les points, en vain. Même avec la meilleure monoplace, on ne double pas à Monaco.

Le flop : Ferrari

On aurait pu dire Williams aussi, à la ramasse en course, mais le plus décevant fut certainement le week-end des Rouges qui ne ramènent qu’une 6e et une 8e places suite à une pénalité pour Charles en qualifications (la faute incombe au team de ne pas l’avoir prévenu que Lando Norris était dans un tour rapide derrière lui), de nouvelles hésitations sur la stratégie et une erreur pour Carlos Sainz. Pour l’instant, on a du mal à voir l’effet Fred Vasseur… C’est Mattia Binotto qui doit bien sourire.

La question : Russell

Malgré cinq secondes de pénalité pour être reparti de manière dangereuse devant Sergio Pérez après un tout-droit à Mirabeau, George Russell s’est classé cinquième. A un moment, le Britannique klaxonnait derrière Lewis Hamilton moins vite que lui sur le mouillé : “Je perds du temps, pouvez-vous lui suggérer de me laisser passer et je lui rendrai la place si je ne parviens pas à doubler Ocon pour aller chercher le podium, ” a demandé le jeune loup britannique à la radio. Croyait-il réellement que Toto Wolff allait imposer une telle consigne à son septuple champion du monde ? Ou était-ce seulement pour faire savoir au monde entier qu’il était plus rapide que lui à ce moment de la course ?

Le chiffre : 39

Trente-neuvième succès pour Max Verstappen qui compte désormais 39 points d’avance sur son équipier Sergio Pérez toujours deuxième du championnat malgré son zéro pointé du week-end.

La phrase : Alonso

“J’ai attaqué comme un animal en qualifs mais cela n’a hélas pas suffi. Il m’a manqué 84 millièmes pour signer ma première pole depuis 2012. Dommage car la course aurait été différente si j’avais pu m’élancer devant. ”