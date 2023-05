Seul Niki Lauda en 1976…

En consultant les statistiques, on constate en effet qu’un seul pilote en 74 ans a remporté quatre des six premiers Grands Prix sans être couronné en fin de saison. Il s’agit de Niki Lauda en 1976. L’Autrichien s’était imposé au Brésil, en Afrique du Sud, en Belgique et à Monaco avant d’être victime de son grave accident au Nürburgring puis de revenir mais de jeter le gant lors de la finale au Japon où James Hunt le coiffait pour un point.

Les vingt et un autres ayant dominé le début de saison ont tous été champions. Cela a débuté en 1952 par Alberto Ascari. Il y a ensuite eu Jim Clark en 1963 et 1965, Jack Brabham (1966), Jackie Stewart (1969 et 1971), Ayrton Senna (1991), Nigel Mansell (1992), Michael Schumacher (1994, 2000, 2002 et 2004), Damon Hill (1996), Mika Hakkinen (1998), Jenson Button (1999), Sebastian Vettel (2011), Lewis Hamilton (2014, 2019 et 2020), Nico Rosberg en 2016 et enfin déjà Max en 2022.

Aucun six sur six

Si aucun pilote n’a jamais réussi le six sur six en début d’année, il faut noter que Max a échoué deux fois au deuxième rang derrière son équipier, à Djeddah puis à Baku, suite à une panne mécanique en essais le renvoyant au 16e rang sur la grille en Arabie Saoudite et une voiture de sécurité lui coupant les ailes alors qu’il menait en Azerbaïdjan.

Ils sont donc huit sur le papier à avoir encore dominé plus que Verstappen en ramenant cinq des six premiers plus grands trophées de l’année : Jim Clark (1965), Jackie Stewart (1969), Nigel Mansell (1992), Michael Schumacher (1994, 2002 et 2004), Jenson Button (2009) et Sebastian Vettel (2011).

Red Bull comme Mercedes en 2014 et 2019

Du côté des teams, il n’y a pas d’exception : L’écurie ayant remporté les six premiers Grands Prix de la saison a toujours été sacrée. Mais ce n’est que la troisième fois de l’histoire que cela arrive après les dominations outrancières de Mercedes en 2014 et 2019 où Nico Rosberg épaulait le champion Lewis Hamilton.

Il y a neuf ans, seul Daniel Ricciardo et sa Red Bull avaient réussi à chiper trois victoires sur l’année aux Flèches d’Argent. Et cinq plus tard, l’hégémonie des “gris” avait été brisée à cinq reprises seulement, deux fois par la Ferrari de Charles Leclerc et trois fois déjà par la Red Bull d’un certain… Max Verstappen !