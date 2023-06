GP d’Espagne : les oreilles et la queue pour Sainz ?

Alors que les fans locaux s’époumoneront pour son ami et mentor Fernando Alonso, peu porteront la cause de Sainz. À Barcelone, le pilote Ferrari visera au mieux une place dans le top 5, tandis que son compatriote revendiquera le podium. Il y aura inévitablement plus de vert que de rouge dans les tribunes. Sainz n’aura d’autre choix que de signer un soubresaut à domicile. Ou sinon, plus d’un ne sera pas tendre avec lui. Car marquer des points est une chose. Signer des podiums et des victoires en est une autre.

De grosses évolutions chez Ferrari

Pour l’aider, Ferrari a précipité le calendrier des évolutions aérodynamiques de sa SF23.

”Vous ne pouvez pas imaginer l’effort que Maranello a fait pour amener ce package aérodynamique dès Barcelone, explique Sainz. C’était censé arriver beaucoup plus tard dans la saison et toute l’usine était à fond ces derniers mois, à cause de la situation, pour essayer de l’amener plus tôt. Les changements apportés à la SF-23 doivent nous amener sur la bonne voie pour développer cette voiture. J’espère que cela en fera une F1 plus maniable, plus cohérente et plus constante en course. C’est notre principale faiblesse jusqu’à présent. Vous avez vu que le début de saison n’a pas été facile et nous avons eu du mal. Mais il est vrai qu’avec ce premier pas dans cette direction, nous essayons de corriger les lacunes que nous avons.”

À Barcelone, il s’agira pour Sainz de ne pas perdre les oreilles et la queue lors de la corrida catalane.