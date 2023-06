F1 : Alpine devant Ferrari et Mercedes à Barcelone ?

Rossi peut se gargariser. La troisième place de son poulain sur le Rocher tombe à point nommé après la gueulante qu’il a poussé. “Avant Monaco, nous n’avions pas livré le niveau de performance que nous aurions dû avoir lors des premières courses, et c’était le but de mon message, rappelle-t-il. Nous avons donc rattrapé notre retard, une grosse récolte de points, ce qui nous aide à renforcer au moins la cinquième position d’une bonne manière, ce qui est bien. Maintenant, ne nous emballons pas. Je doute que nous soyons la troisième force, à première vue. Nous allons probablement revenir à l’ordre naturel à Barcelone, à savoir finir entre la sixième et la dixième place.”

Même pas peur !

Certes, le circuit catalan ne ressemble en rien au tourniquet monégasque. Mais toujours est-il que ce vendredi, Ocon a signé deux premières séances libres encourageantes avec un troisième chrono suivi ensuite d’un top 5. “Nous espérons faire un bon résultat à Barcelone, ce qui nous permettra de mieux comprendre la voiture, confirme le vainqueur du GP de Hongrie 2021. Nous avons une autre petite évolution à venir, comme sur la plupart des circuits, donc cela va continuer et nous serons en mesure de mesurer un peu plus précisément où cela se situe.”

Alan Permane, directeur sportif d’Alpine, va même plus loin. “Grâce aux améliorations apportées pour Imola et Monaco, la voiture fonctionne bien, indique le Britannique. Je m’attends à ce que nous soyons devant Mercedes et Ferrari en Espagne. Max est trop loin, et quand Checo sera dans son assiette, il le sera aussi. Fernando sera très difficile à atteindre, mais je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas courir avec Ferrari et Mercedes, comme nous l’avons fait à Monaco et Miami. Ils ont été plus rapides que nous, mais nous avons fait la course avec eux. C’est ce que nous visons.”

Le seul paramètre qui ne change pas, c’est l’insolence avec laquelle Red Bull devrait dominer ce week-end catalan. Le circuit de Barcelone est taillé pour la RB19 qui devrait tourner autour de ses rivales. Max Verstappen l’a de nouveau prouvé en s’appropriant par deux fois le meilleur temps des essais libres. Au final, le principal enjeu sera la place de “best of the rest”. Une place pour laquelle Fernando Alonso, dans le coup avec son Aston Martin, est le mieux placé. Un podium de l’Espagnol à domicile mettrait un peu de gaîté à un Grand Prix d’Espagne 2023 qui s’annonce bien insipide.