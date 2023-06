GP d'Espagne (Libres 3): Verstappen encore devant entre les gouttes

Verstappen a signé le temps de référence en 1:13.664, précédant son équipier Sergio Perez pour 25 millièmes. Le tiercé est complété par Lewis Hamilton (Mercedes), à quatre dixièmes. On retrouve ensuite les Espagnols Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Aston Martin) qui sont respectivement à cinq et six dixièmes de Verstappen.

George Russell (Mercedes) est sixième à 614 millièmes. Suivent Charles Leclerc (Ferrari), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Lando Norris (McLaren), première pilote au-delà de la seconde de retard.

Cap désormais sur les qualifications qui débuteront cet après-midi à 16 heures.