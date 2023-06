Avec Verstappen, même les corridas deviennent insipides

On a beau faire le tour, on se demande qui peut réellement inquiéter Mad Max. Le Néerlandais s'est lui-même ennuyé en jouant avec sa propre personne, se jurant à battre le record du tour malgré les avertissements pour non-respect des limites de la piste. Au risque de radoter, le pilote Red Bull, au sommet de son art, possède une RB19 intouchable tandis que son écurie n'a d'yeux que pour lui. Malgré les cancans de Christian Horner et Helmut Marko qui jurent que les deux pilotes du garage autrichien sont libres de se battre, on sait pertinemment que Verstappen possède les faveurs des bonzes de Milton Keynes. En attendant, le double champion en titre a infligé une nouvelle raclée à la concurrence, s'imposant avec 20 secondes d'avance. Circulez, y a rien à voir !

"C’est un grand plaisir de piloter une voiture comme celle-ci et on l’a encore vu ce dimanche, a déclaré Verstappen. Il y avait plusieurs stratégies pneumatiques, et je pense que pour la plupart de la course, nous étions sur la bonne. Mais c’est incroyable de gagner ici. C’est bien d’avoir un bon week-end; c’est ce que j’aime voir de ma part, de l’équipe. On doit continuer comme cela."

Mercedes en flèche, Aston et Ferrari trébuchent

Finalement, le seul événement de ce GP d'Espagne 2023 fut le double podium des Mercedes. Considérée comme étant une "mauvaise" voiture, la W14 a repris du poil de la bête à Barcelone. Alors qu'on attendait plutôt Aston Martin, Ferrari voire Alpine dans le top 3, les 'Flèches Noires' ont rappelé qu'il ne fallait pas les enterrer de sitôt. Le meilleur reste assurément à venir pour les hommes de Toto Wolff qui ne doivent pas désespérer d'empocher une victoire cette saison.

"On ne s’attendait pas à avoir ce résultat, je tire mon chapeau à l’équipe, un grand merci à tout le monde à l’usine pour avoir continué à tout donner et nous rapprocher de Red Bull, commente Lewis Hamilton, 2e devant George Russell. Ils sont encore devant, mais on les chasse. C’est un grand résultat et un très beau travail de George aussi. La RB19 est un peu trop rapide pour le moment, mais on travaille dessus. Un pas à la fois, et si nous pouvons nous rapprocher avant la fin de l’année, c’est génial, sinon ce sera l’année prochaine."

Si voir les Aston Martin rentrer dans le rang fut inquiétant, que dire des Ferrari qui sont à nouveau passées à côté de leur sujet ? La SF23 est terriblement inconstante, notamment en pneus durs. Parti en première ligne, Carlos Sainz ne termine que 5e tandis que Charles Leclerc fait chou blanc. À Maranello, on ne sait plus à quel saint se fier pour stopper l'hémorragie. Mamma mia !