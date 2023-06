F1 : Francorchamps… et Zandvoort sur le projet de calendrier 2024 !

Voilà plutôt une nouvelle rassurante. Et qui confirme notre info d’il y a quelques jours selon laquelle Spa aurait en tout cas lieu l’an prochain. Voici douze mois, sur la même première ébauche, on avait été alerté et inquiété à la suite de l’absence de Francorchamps sur la première liste. Aujourd’hui, les signaux sont plutôt au vert même si, bien sûr, rien n’est encore signé.