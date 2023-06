Formule 1: un avenir à long terme pour Spa-Francorchamps

”Nous avons reçu un accord verbal pour prolonger notre bail en 2024”, nous a confié Vanessa Maes confirmant l’info que nous vous donnions en primeur voici quelques jours selon laquelle un premier calendrier provisoire circulait déjà avec le nom de Francorchamps. “L’annonce officielle devrait tomber après signature dans les prochains jours.”

Mais la discussion est allée bien au-delà de la saison prochaine : “Stefano Domenicali envisage clairement l’avenir à plus long terme avec Francorchamps. La discussion a été très positive. On ne sait pas encore exactement quoi ni comment mais la volonté est clairement là. Et contrairement à ce qui a été écrit la semaine dernière, il n’est pour l’instant pas question d’alternance ni avec les Pays-Bas ni avec un autre GP.”

À un mois et demi du GP de Belgique 2023 avancé à fin juillet, voici donc des nouvelles plutôt rassurantes. Tant le circuit que Spa GP peuvent continuer à investir sur le futur et la venue à long terme de la Formule 1.