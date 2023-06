Hamilton vise toujours le grand huit

Depuis début 2022, le Britannique galère un peu. Avec sa “Flèche d’Argent” moins aiguisée qu’avant suite au changement de réglementation. Et avec un nouveau jeune équipier plus affûté que jamais. L’an dernier, George Russell a d’ailleurs réussi à remporter une course et à terminer devant “King Lewis” au championnat. Un crime de lèse-majesté.

Devant Russell au championnat

Hamilton aurait pu en déduire qu’il était temps de se consacrer à ses autres passions pour la mode ou la musique. Mais il n’en est rien. À 38 ans, l’homme est plus investi que jamais en F1. Il l’a encore prouvé en décrochant le premier accessit lors du dernier GP d’Espagne, 24 secondes certes derrière le jeune champion belgo-néerlandais. Mais devant George Russell qu’il devance d’ailleurs au championnat, 87 points à 65.

Apparemment, les récentes évolutions de la W14 conviendraient mieux au style de pilotage du N°44 qui se sent revivre : “Je n’ai plus ressenti d’aussi bonnes sensations dans une monoplace depuis mes débuts en 2007 ou même la F3,” a-t-il déclaré au soir de Barcelone. De quoi le motiver à prolonger son bail d’encore quelques années. Et, même si la rumeur Ferrari l’a amusé et l’a peut-être aidé à obtenir le salaire qu’il souhaitait, il va bien évidemment rempiler avec Mercedes.

Annonce et nouveau record au Canada ?

”Nous avons trouvé un accord, il s’agit juste simplement maintenant d’encore mettre cela sur papier et le signer, j’espère que ce sera fait avant le GP du Canada,” a déclaré le boss de Mercedes F1 Toto Wolff.

Si cela semble encore impossible cette année tant Max Verstappen domine et possède déjà une confortable avance, “LH” a toujours en tête d’aller chercher un huitième titre mondial qui ferait de lui l’unique détenteur du record de sacres. Mais il a aussi pour ambition de terminer devant le jeune loup partageant son stand et, surtout, de renouer avec la victoire. Et le Canada où les courses sont souvent mouvementées et où il s’est déjà imposé à sept reprises depuis 2007 paraît l’endroit idéal pour monter pour la 104e fois sur la plus haute marche du podium. Même si Verstappen s’est imposé ici l’an dernier et si l’avantage du DRS de la Red Bull sera grand dans la ligne droite de retour vers la pitlane. “Les Red Bull restent bien sûr favorites mais nous aurons une belle carte à jouer face à Ferrari et Aston,” estime un Hamilton visant la troisième place du championnat cette année. Avant, espère-t-il, de se relancer à la conquête du titre suprême en 2024. À 42 ans, son ancien grand rival Fernando Alonso démontre depuis le début d’année que Lewis a encore quelques belles années devant lui. Et qu’il ne lui manque qu’une flèche plus pointue pour mettre à nouveau dans le mille.