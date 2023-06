Formule 1 : les équipiers doivent se rebeller avant le GP du Canada ce dimanche

Mais on sait que le GP de l’île Notre-Dame est généralement l’un des plus agités et imprévisibles de la saison. Éprouvant pour les freins, aisé pour les dépassements et les accidents tant les murs sont proches, ouvert en termes de stratégie et incertain sur le plan de la météo, le circuit Gilles Villeneuve réserve bien souvent des courses rebondissantes. C’est donc une belle occasion pour les rivaux de la bande de Milton Keynes d’y croire et de tenter d’aller leur chiper un succès.

C’est aussi une opportunité pour certains équipiers de se rebeller ou se replacer. On sait que votre voisin de stand est généralement la première personne avec laquelle un pilote est comparé. Le premier qu’il doit battre à matériel égal. Et, alors qu’on aborde le premier tiers de la saison, on remarque quelques inégalités.

La plus flagrante est bien entendu celle chez Aston Martin entre Fernando Alonso et Lance Stroll : 64 points d’écart (99 à 35) et 5 podiums à zéro entre le vieux double champion et le jeune fils du patron. Rien d’étonnant toutefois pour le fiston de la styliste belge Claire-Anne Callens qui tentera de se rapprocher de son chef de file, ce week-end à domicile.

Plus de deux victoires de retard pour Pérez

Cinquante-trois unités d’écart, soit l’équivalent de plus de deux victoires, l’addition est aussi salée pour Sergio Pérez face à un autre double champion. Le spécialiste des circuits urbains a passé pas mal de temps dans le simulateur depuis Barcelone pour se préparer et tenter de renverser la vapeur. Mais ses chances de battre le dieu de Red Bull au championnat sont honnêtement très faibles.

Chez Mercedes, Lewis Hamilton a enfin renversé la vapeur et mène aux points (87-65) face au jeune loup George Russell. Mais ce duel est sans doute un des plus indécis et rien n’est encore joué tant les deux hommes sont doués et déterminés.

Sainz devant Leclerc

Surprise chez Ferrari où, après un début de campagne catastrophique pour le Monégasque, Carlos Sainz devance Charles Leclerc de 16 longueurs (58 à 42). Gageons que, de retour du Mans, le “petit prince” va tout faire pour corriger cela et montrer qui est le vrai n°1 chez Ferrari.

Même si les scores disent le contraire, c’est assez équilibré entre Esteban Ocon et Pierre Gasly chez Alpine (25-15), Lando Norris et Oscar Piastri chez McLaren (12-5), Nico Hulkenberg et Kevin Magnussen chez Haas (6-2).

L'égalité parfaite entre Valtteri Bottas et Guanyu Zhou chez Alfa n’est pas à l’avantage du Finlandais qui a fait son temps, tandis que les “rookies” Nyck De Vries (0-2 face à Yuki Tsunoda) et Logan Sargeant (0-1 face à Alex Albon) doivent se réveiller s’ils veulent conserver leur baquet. De premiers points au Canada leur donneraient un peu de confiance et leur permettraient de respirer un peu plus tranquillement pour la suite. Un seul coup d’éclat a déjà sauvé ou lancé des carrières en F1…