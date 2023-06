On a d'abord dû dégager la Haas de Nico Hulkenberg, victime d'un souci moteur, puis l'Alpine d'Esteban Ocon en proie à un souci hydraulique.

Mais les pilotes ont cette fois eu le temps de passer les pneus intermédiaires et tendres et, à la surprise générale et sous le regard concentré de Jérôme D'Ambrosio dans le stand Mercedes, on a vu les deux Benz de Lewis Hamilton et George Russell bondir du fond de peloton pour décrocher les deux premières places, le septuple champion devançant son jeune équipier de 27 millièmes.

Carlos Sainz sur la plus rapide des Ferrari a signé le troisième temps à un gros dixième devant l'Aston Martin de Fernando Alonso et la seconde Ferrari de Charles Leclerc.

Max Verstappen s'est contenté du sixième meilleur temps à plus de quatre dixièmes. Mais gageons que le pilote Red Bull jouera la pole.

Belle septième place pour le Finlandais Valtteri Bottas, toujours très adroit quand il s'agit de raser les murs de Montréal. Le pilote Alfa devant la seconde Red Bull de Pérez, la 2e Aston de Lance Stroll et Pierre Gasly complétant le Top 10 sur l'Alpine devant la McLaren d'Oscar Piastri.

La séance qualificative aura lieu ce soir à partir de 22h. Le départ du GP sera donné dimanche à 20h.

Classement des EL2 du Grand Prix du Canada de F1 :

1. Hamilton (GB/Mercedes) 1.13.178; 2. Russell (GB/Mercedes) 1.13.745; 3. Sainz (Esp/Ferrari) 1.13.844; 4. Alonso (Esp/Aston Martin) 1.14.044; 5. Leclerc (Mon/Ferrari) 1.14.094; 6. Verstappen (P-B/Red Bull) 1.14.142; 7. Bottas (Fin/Alfa Romeo) 1.14.220; 8. Pérez (Max/Red Bull) 1.14.250; 9. Stroll (Can/Aston Matin) 1.14.419; 10. Gasly (Fra/Alpine) 1.14.477;...