GP du Canada : Max Verstappen égale déjà Senna

Mais cela n’inquiétait pas pour le moins le poleman Max Verstappen qui restait bien confortablement en tête et s’envolait tranquillement vers son sixième succès de la saison, le 41e déjà de sa carrière comme un certain Ayrton Senna (en 158 GP pour le Sud-Américain contre 171 à Max). Un Brésilien dont le Belgo-néerlandais devrait également égaler le nombre de titres en fin d’année.

”C’est la centième victoire pour Red Bull sur un circuit qui ne nous était pas trop favorable et au terme d’une course pas aussi facile qu’il n’y paraît car il faisait froid et je manquais de grip,” se réjouissait Max dédiant son nouveau trophée à son père Jos. ” Bonne fête papa !”

69 points d’avance pour Max

Après huit courses cette saison, Max compte déjà 69 unités d’avance sur son équipier Sergio Pérez seulement sixième ce week-end après s’être élancé 12ème. Mais avec le point bonus du meilleur tour arraché in extremis par le Mexicain après s’être arrêté à deux tours de l’arrivée pour chausser des gommes tendres.

La deuxième marche du podium s’est jouée entre les deux autres champions du monde. Deuxième sur la grille après la pénalité infligée à Nico Hulkenberg, Fernando Alonso s’est fait surprendre lors du départ par Lewis Hamilton. Mais le pilote Aston Martin a récupéré son bien en doublant la Mercedes du Britannique à la régulière au 22e tour.

”Cela n’a pas été simple car j’ai été victime d’un petit souci technique,” expliquait l’Espagnol dégoulinant et tout heureux de signer son sixième podium de la saison. J’ai dû me battre d’un bout à l’autre pour résister à Lewis.”

Un Hamilton pas trop satisfait : “Ce circuit n’était pas celui convenant le mieux à notre monoplace. On a encore du travail, mais cela va dans la bonne direction,” confiait le pilote Mercedes.

Quatrième, Charles Leclerc a bien limité les dégâts après une nouvelle qualification ratée, bien protégé par son team lui répétant tout au long de la course que son équipier Carlos Sainz “qui se sentait dans un bon rythme” n’allait pas l’attaquer.

L’exploit d’Albon 7e

Miraculeusement revenu en 8e position après son crash du début, George Russell finissait par renoncer suite à des soucis de freins. Cela donnait un peu d’air à la Williams d’un étonnant Alex Albon résistant jusqu’au bout pour la 7e place à l’Alpine d’Esteban Ocon dont l’aileron arrière menaçait de s’envoler.

Lando Norris pénalisé de cinq secondes, le 9ème rang revenait finalement au local Lance Stroll venu à bout de l’Alfa Romeo de Valtteri Bottas dans le dernier virage.

Déceptions enfin pour “Hulk” et Haas ratant les points alors qu’ils avaient signé samedi le 2e chrono des qualifs (avant de devoir reculer de trois places pour non-respect de la procédure de drapeau rouge) ainsi que pour le jeune Australien Oscar Piastri qui aura alterné le bon et le moins bon tout au long du week-end.