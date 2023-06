Héros de la Q2 où il avait été le premier à oser chausser les pneus slicks et a donc signé le meilleur chrono, finalement déçu d'être seulement 9ème sur la grille, le pilote Williams a pris le pari de n'effectuer qu'un seul arrêt et cela a payé. Il a parfaitement résisté en fin de course à l'Alpine d'Esteban Ocon et mérite son titre de "Pilote du jour." devant son ancien équipier Max Verstappen et Fernando Alonso. Ces quatre points vont faire le plus grand bien à son écurie qui avait décidé, à juste titre, de lui confier l'unique monoplace dotée des dernières évolutions. Cela reste difficile par contre pour son jeune équipier américain Logan Sargeant contraint à son premier abandon de la saison.

La confirmation : Verstappen vers un 3e titre

Il est désormais clair et net que Max n'a plus vraiment de challenger dans la course pour un 3e titre. La seule question est de savoir quand il égalera les trois couronnes d'Ayrton Senna qu'il a déjà rejoint au nombre de victoires (41). Le Belgo-néerlandais possède désormais près de 3 victoires d'avance sur son équipier Sergio Pérez qui va devoir se battre à nouveau pour tenter de décrocher un premier titre de vice-champion face à la Fernando Alonso mais aussi Lewis Hamilton dont le regain de forme (lié à celui de sa monoplace) se confirme aussi avec ce nouveau podium.

Le coup de poker réussi : Ferrari

Parti 10e et 11e après une pénalité bien méritée pour l'Espagnol (deux fois dangereusement lent) et un mauvais choix stratégique imposé au Monégasque, Charles Leclerc et Carlos Sainz peuvent s'estimer heureux d'avoir gagné six places en course. Cette fois, ils le doivent à leur équipe qui leur a dit de rester en piste lors de la sortie de la voiture de sécurité au 12e tour. Leur stratégie à un seul arrêt contre deux pour les pilotes de tête a porté ses fruits. Et finalement la Scuderia est la 2e écurie à scorer le plus ce dimanche derrière Red Bull. C'est toujours insuffisant bien sûr, mais il y a du mieux, notamment au niveau du rythme en course et de l'usure des gommes.

Le dépassement : Fernando Alonso

Surpris au départ par un Lewis Hamilton particulièrement bien parti, l'Espagnol a réussi à récupérer son bien au 22e tour au DRS et grâce à un freinage tardif au bout de la longue ligne droite de retour vers les stands. C'était chaud, mais c'est passé ! L'air de rien, l'Espagnol a signé six podiums en huit courses et n'est qu'à 9 unités de la 2e place du championnat de Sergio Pérez.

La rage : Pierre Gasly

Le Français en voulait beaucoup à Carlos Sainz d'avoir non seulement ruiné son tour en Q2 mais aussi d'avoir mis sa vie en danger en roulant à une allure trop réduite. Et le pire est que le Madrilène a récidivé. Fou de rage à sa descente de voiture, le Français réclamait une course de suspension pour le pilote Ferrari. C'est sans doute excessif, mais on peut dire que le Matador s'en est sorti à bon compte avec seulement trois places de recul sur la grille.

Le flop : AlphaTauri

C'est la dégringolade pour la petite soeur de Red Bull qui, au Canada, portait la lanterne rouge. Entre un Yuki Tsunoda multipliant les boulettes et un Nyck De Vries ayant du mal à confirmer en F1 son glorieux palmarès dans les autres catégories, AlphaTauri a été la seule équipe à ne pas jouer les points. McLaren a été mal payée pour sa part après de bonnes qualifs et un très bon début de course de Lando Norris et surtout Oscar Piastri.

Le crash : Georges Russell

Le Britannique a sauté un peu trop sur la bordure à la première chicane et a terminé dans le mur. Il a néanmoins réussi à ramener sa Mercedes au stand et à repartir dans le même tour grâce à la voiture de sécurité qu'il avait occasionnée. Remonté au 8e rang, il a fini par abandonner suite à des soucis de freins. Avant, en bon garçon, d'aller s'excuser bien sûr auprès du mur Mercedes.

Le sérieux : Jérôme D'Ambrosio

Notre ex-pilote de F1 Jérôme D'Ambrosio est sans doute en lutte pour le titre de garçon le plus sérieux (sans doute en partie à cause des lunettes) et le moins souriant du paddock. Son principal rival est le réserviste de Mercedes Mick Schumacher. Cela ne rigole vraiment pas dans le stand Mercedes quand on est à côté de Toto Wolff... Allez, on espère bientôt une victoire d'une Benz pour voir notre compatriote se dérider un peu.

Le chiffre : 41

Quarante et une victoires pour Max Verstappen qui a toutefois mis 13 GP de plus pour égaler le légendaire brésilien. Prochain objectif : les 51 succès d'Alain Prost.