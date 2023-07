Beaucoup en ont profité pour mettre à nouveau en cause le virage du Raidillon où la sécurité à Francorchamps. Le plus à côté de la plaque est certainement Lance Stroll qui, sans avoir vu les images de l’accident, a déclaré : “Ce virage est dangereux. On a déjà dit qu’il fallait le changer après le crash d’Anthoine Hubert il y a quatre ans. Chaque fois qu’on passe là on sait que cela peut virer au drame.”

Le souci est que l’accident a eu lieu dans la ligne droite de la montée du Kemmel, 300 mètres au moins après le Raidillon. Et ce type de collision en chaîne aurait très bien pu se passer à Monza, à Hockenheim ou sur un autre tracé. Il n’y a donc pas à polémiquer sur Francorchamps.

Celui qui a vu juste est Max Verstappen qui a tenu à présenter ses condoléances à la famille van’t Hoof. “Je suis très triste. C’est une mort qui aurait pu être évitée, a-t-il commenté. J’ai vu les images de la course. La piste était fort détrempée. Il y a eu une voiture de sécurité et il n’y aurait pas fallu relancer la course pour un tour avec des jeunes loups gardant à fond dans le spray sans rien voir devant eux. C’était inutile.”

On se souvient d’images embarquées dans cette formule à Monza et à Hockenheim où la direction de course avait déjà pris de gros risques en envoyant les jeunes loups au casse-pipe avec une visibilité plus que réduite. “On ne voit que le feu arrière rouge et encore. On garde tous à fond mais si une voiture ralentit ou a un problème, c’est le strike, ” nous a confié un jeune pilote choqué par la disparition d’un de ses collègues.

Malgré le Halo, toutes les monoplaces restent très vulnérables lors d’un crash latéral à plus de 220 km/h…