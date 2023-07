GP d’Autriche de F1 : Max Verstappen avec un pitstop d’avance

”L’important était de rester devant au départ afin de pouvoir déployer notre stratégie, a expliqué le belgo-néerlandais attaqué à deux reprises dans le premier tour par la Ferrari d’un Charles Leclerc tentant tout pour surprendre le leader du Mondial. En vain.

Profitant de la voiture de sécurité virtuelle déployée au 15e tour (il fallait dégager la Haas de Nico Hulkenberg, moteur cassé) pour avancer son premier arrêt, le pilote Ferrari a mené durant une dizaine de tours (du 25e au 36e tour) devant son équipier bien prié de rester derrière lui. Déjà cela de pris sur un tracé où il a remporté son dernier GP en 2022. Mais ce dimanche, Max Verstappen, le redoublant peu après la mi-course, était de nouveau intouchable. Au point de s’offrir un troisième “pitstop” gratuit histoire de chausser des gommes neuves et d’aller chercher le point bonus du meilleur tour. Alors qu’il menait avec 23 secondes d’avance à trois tours de l’arrivée, son ingénieur lui a pourtant avoué ne pas vouloir prendre le risque d’un arrêt coûtant une vingtaine de secondes. Mais c’est bien Max le boss chez Red Bull : “Cela mettra un peu de suspense pour la fin”, a-t-il commenté à la radio.

Pérez de la 15e à la 3e place

Avec 80 points d’avance sur un “Checo” bien remonté de la 15e à la 3e place, Max voit son troisième titre consécutif se profiler : “Je n’aime pas trop penser au championnat. J’aborde week-end après week-end. Je préfère maintenant me concentrer sur Silverstone où j’espère gagner.”

Une autre épreuve à domicile pour l’écurie de Milton Keynes qui devra surveiller de près Ferrari, deuxième et quatrième ce dimanche malgré une pénalité de cinq secondes pour Carlos Sainz (tout comme pour Lewis Hamilton) pour non-respect des limites de la piste. Ce qui a offert le cinquième rang à la McLaren de Lando Norris, juste devant l’Aston Martin d’un Fernando Alonso étrangement discret.

Ferrari en progrès

”Le team a apporté une évolution grâce à laquelle je me sens mieux dans la voiture, a souligné un Charles Leclerc tout heureux d’enfin remonter sur un podium. Il reste du travail pour rivaliser à la régulière avec les Red Bull. Mais on remonte doucement la pente.”

Malade et diminué physiquement vendredi, Sergio Pérez était satisfait de son retour : “J’étais fiévreux et je n’ai pas dormi. Mais aujourd’hui je me sentais mieux et je me suis amusé en dépassant beaucoup de voitures.”

On retiendra surtout sa magnifique bataille pour la troisième place avec un Carlos Sainz vendant chèrement sa peau. Mais certainement frustré que ses coups de klaxon derrière son équipier en début de course n’aient pas été entendus… Chez Ferrari, c’est clair, on a choisi son leader.