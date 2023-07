Formule 1 : le GP de Belgique au programme du calendrier 2024, qui totalisera 24 manches

On y retrouve bel et bien le GP de Belgique, qui se tiendra du 26 au 28 juillet à Spa-Francorchamps. Et aussi celui des Pays-Bas, qui suivra le rendez-vous spadois après une pause estivale de quatre semaines.

Le coup d’envoi de la saison sera donné à Bahreïn le 2 mars. Elle se terminera le 8 décembre à Abu Dhabi. Soit plus de 9 mois plus tard pour une saison exceptionnellement longue.

Particularité, les deux premiers Grand Prix de la saison se tiendront un samedi, ceci afin d’éviter la période du ramadan qui commence le 10 mars. Ce sera également le cas lors du GP de Las Vegas 2024, où la course aura déjà lieu un samedi en 2023, une première en F1 depuis la saison 1977.

Spa travaille déjà à la prolongation du bail au-delà de 2024

Vanessa Maes, CEO de Spa Grand Prix, s'est réjouie de cette annonce: “Spa Grand Prix démontre, par la signature de ce contrat, sa capacité d’évolution vers les nouvelles attentes de la Formule 1 et de ses fans. Sport et spectacle font plus que jamais partie notre ADN et nous continuerons à proposer une expérience complète au public, sur la piste mais également en dehors. Nous œuvrons de concert avec l’équipe du Circuit à l’amélioration constante de notre offre. Tous les acteurs de l’organisation du Grand Prix de elgique ont pris la mesure de cette évolution et je sais que nous pouvons compter sur eux. Je les remercie pour leur engagement. Nous travaillons d’ores et déjà sur la prolongation de notre bail au-delà de 2024.”

Le calendrier du championnat du monde de F1 2024