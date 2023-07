"Un événement incontournable", "on travaille déjà pour 2025": les réactions suite à l'officialisation du GP de Belgique au calendrier F1 2024

Le Ministre wallon de l’Economie Willy Borsus et Spa Grand-Prix SA, promoteur du Grand Prix de Belgique de Formule 1, ont dans la foulée confirmé la signature d’un contrat avec Formula One Management en vue de l’organisation de la manche belge du championnat du monde de Formule 1 sur le Circuit de Spa-Francorchamps en 2024.

Cette année encore, les efforts déployés ont permis de poursuivre la tenue de l’événement en Belgique. La Formule 1 marque ainsi son attachement à une longue histoire commune avec le promoteur du Grand Prix de Belgique et le Circuit de Spa-Francorchamps, un circuit à la fois historique et capable de se projeter vers l’avenir.

Les réactions

Willy Borsus, Vice-Président et Ministre de l’Economie de la Wallonie : “C’est un événement incontournable pour la Wallonie qui se confirme pour l’année prochaine et je m’en réjouis. Notre Région sera, une fois de plus, grâce à l’excellence de son offre événementielle et à une infrastructure sportive légendaire, placée au cœur de l’attention mondiale grâce à ce championnat à la renommée incontestable. Les retombées économiques que ce type d’événement exceptionnel apporte à la Région, voire au pays tout entier, sont indéniablement un plus considérable pour la Wallonie. En effet, un récent rapport a estimé que cet événement majeur génère près de 41,8 M € de retombées financières pour notre Région, et ce, déduction faite de l’intervention du Gouvernement. Au total, cela revient au retour suivant : un euro investi rapporte 9,67 € de valeur ajoutée en Belgique dont 7,33 € pour la Wallonie.”

Pour Melchior Wathelet, Président de Spa Grand Prix : “Je me réjouis de la confiance qui nous est témoignée par la Formule 1. Ce résultat est le fruit d’un travail de longue haleine de nombreux intervenants dont, bien entendu, les équipes de Spa Grand Prix et du Circuit de Spa-Francorchamps. Une nouvelle page de la Formule 1 s’écrira donc en 2024, pour le plus grand plaisir des fans. Je tiens également à remercier la Wallonie, mais également le Premier Ministre Alexander De Croo pour leur soutien”.

Vanessa Maes, CEO de Spa Grand Prix, précise encore : “Spa Grand Prix démontre, par la signature de ce contrat, sa capacité d’évolution vers les nouvelles attentes de la Formule 1 et de ses fans. Sport et spectacle font plus que jamais partie notre ADN et nous continuerons à proposer une expérience complète au public, sur la piste mais également en dehors. Nous œuvrons de concert avec l’équipe du Circuit à l’amélioration constante de notre offre. Tous les acteurs de l’organisation du Grand Prix de elgique ont pris la mesure de cette évolution et je sais que nous pouvons compter sur eux. Je les remercie pour leur engagement. Nous travaillons d’ores et déjà sur la prolongation de notre bail au-delà de 2024.”

Une conférence de presse dévoilant notamment le nouveau plan de mobilité et les attractions du GP de Belgique de la fin de ce mois est prévue dans une semaine à Stavelot.