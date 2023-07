F1 : Brad Pitt en piste ce dimanche à Silverstone

La société Apollo Films de Lewis Hamilton est impliquée dans la production et la réalisation a été confiée à Joseph Kosinski, célèbre pour la récente suite de Top Gun: Maverick.

La star du box office Brad Pitt a été choisie pour jouer le rôle d'un ancien pilote (Sonny Hayes) rappelé par le team Apex pour former un jeune espoir de couleur interprété par l'acteur britannique d'origine nigériane Damson Idris. Voilà sans doute une référence directe au septuple champion du monde.

US film and television producer Jerry Bruckheimer is seen in the paddock ahead of the Formula One British Grand Prix at the Silverstone motor racing circuit in Silverstone, central England on July 6, 2023. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

F2 déguisée en F1

L'équipe de tournage est en Angleterre ce week-end où un garage a été alloué au team APXGP et sa monoplace noir et or. En fait, il s'agit d'une Dallara F2 déguisée en F1 avec le support de Mercedes AMG.

Cette monoplace prendra la piste à quelques moments clés du GP, notamment lors des tours de mise en grille et de formation avec à son volant le comédien américain de bientôt 60 ans. Un Brad Pitt qui s'est entraîné sur le circuit Paul Ricard au volant d'une ancienne Lotus-Renault F1 de l'équipe Winfield. Mais, rassurez-vous, on ne lui demandera pas de participer à la course ni même de prendre le départ.

Le tournage des images se poursuivra ensuite sur les pistes américaines d'Austin et de Las Vegas, toujours dans le cadre des Grands Prix.

Actor Brad Pitt, filming at the circuit for the upcoming F1 movie Apex, on paddock day ahead of the British Grand Prix 2023 at Silverstone, Towcester, Britain, Thursday, July 6, 2022. (David Davies//PA via AP) ©PA Wire

A noter que l'acteur Damian Lewis (vedette des séries Homeland et Billions) interprétera juste avant le départ le God Save the King. Ce serait à priori lui qui incarnerait le rôle du team principal de l’écurie Apex.