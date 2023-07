GP de Silverstone : Lewis Hamilton, roi d’Angleterre, pour un neuvième succès à domicile ?

À lire aussi

À 38 ans, “King Lewis” est toujours hyperentraîné. Et s’il a accusé le coup l’an dernier après le huitième titre volé à Abu Dhabi 2021, les modifications apportées cette saison à sa monoplace lui ont redonné vigueur et motivation. Résultats : trois podiums depuis le début de saison, la quatrième place du championnat à une victoire de Fernando Alonso et sa surprenante Aston Martin, devant les Ferrari et surtout l’autre Benz de son véloce jeune équipier George Russell.

Le plus beau circuit du calendrier

Assez pour lui donner l’envie de se surpasser dimanche lors de son GP d’Angleterre, devant 140.000 fans ceinturant la piste emblématique de Silverstone où les F1 courent depuis 1950. “Le plus beau circuit du calendrier, n’a pas hésité à déclarer l’enfant du pays. Un tracé rapide, avec beaucoup de virages où les pilotes peuvent encore faire la différence.”

Pas un succès de Verstappen

Un Grand Prix au palmarès duquel le héros local a déjà inscrit huit fois son nom. Un record absolu pour sa course nationale. Derrière lui, Alain Prost avait remporté à six reprises son GP de France. Une course que Michael Schumacher avait gagnée à huit reprises lui aussi. Tout comme Lewis s’est imposé huit fois en Hongrie également. Mais jamais personne n’a triomphé neuf fois dans un même pays, a fortiori le sien.

Un exploit à la portée d’Hamilton ce week-end ? Il n’y aurait certainement pas de meilleur endroit pour la star pour renouer avec la victoire. Les statistiques plaident en tout cas en sa faveur. Outre ses huit palmes et douze podiums en seize participations à domicile, on retiendra que le double champion en titre Max Verstappen ne s’est jamais imposé en terre anglaise. Ou plutôt si, une fois il y a deux ans lors de la course sprint. Avant d’être victime d’un sérieux crash quand Lewis Hamilton l’a envoyé dans les barrières à Copse lors du premier tour du GP le lendemain.

Des évolutions pour la Mercedes

Alors qu’elle évolue pourtant aussi à domicile, l’écurie Red Bull basée en Angleterre, à Milton Keynes à vingt miles de là, ne compte que trois victoires à Silverstone. La dernière remonte à 2012 avec Mark Webber.

Mercedes' British driver Lewis Hamilton competes during the Formula One Austrian Grand Prix at the Red Bull race track in Spielberg, Austria on July 2, 2023. (Photo by GEORG HOCHMUTH / APA / AFP) / Austria OUT

Alors, soutenu par la foule, Lewis Hamilton pourra-t-il enfin briser l’hégémonie Red Bull toujours invaincue cette saison avec sept premières places pour Max Verstappen et deux pour Sergio Pérez ? C’est ce qu’espère le peuple anglais tout entier. Lors de la dernière décennie, une Mercedes a franchi le drapeau à damier en vainqueur dans la “ligne droite Hamilton” à huit reprises contre deux fois seulement à Ferrari.

Il y a donc de l’espoir pour un Hamilton (mais attention aussi à son jeune équipier George Russell, éliminé dès le départ l’an dernier) transcendé. “Silverstone possède les mêmes caractéristiques que Barcelone où nous étions très rapides et nous apportons en outre encore quelques évolutions qui devraient nous faire gagner encore l’un ou l’autre dixième.”

Assez pour priver Max Verstappen de son premier succès au Royaume-Uni ? Ils seront plus de 140.000 ce week-end à l’espérer. Sir Lewis Hamilton en premier…