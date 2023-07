Max Verstappen en est bien conscient : “En F1, le matériel prime”

En route vers un troisième titre mondial de rang, Max Verstappen visera, ce dimanche à Silverstone, son 43e succès en F1, le sixième consécutif cette saison. Seuls quatre pilotes ont réussi dans l’histoire des Grands Prix à enchaîner six victoires : L’Italien Alberto Ascari et les Allemands Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Nico Rosberg. Une suprématie écrasante des Red Bull qui ennuie beaucoup de monde, mais pas le Belgo-Néerlandais qui en savoure chaque instant : “Car nous avons eu tellement de saisons depuis mes débuts en 2016 où nous étions proches du but et de Mercedes, nous pensions qu’on allait pouvoir les battre et puis pour une raison ou l’autre cela ne fonctionnait pas, a expliqué le fils de notre compatriote Sophie Kumpen. Aujourd’hui, les rôles sont inversés. Ce sont les autres qui essaient de nous rattraper. On a été dans leur position, on connaît leur motivation.”