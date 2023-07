F1 : Max Verstappen s’impose encore en Angleterre devant le jeune héros local Lando Norris

Et pourtant, même si nom du vainqueur n’a rien d’étonnant, le scénario de cette course fut intéressant.

Surpris au départ

Surpris au départ, le poleman Max a passé les quatre premiers tours derrière la McLaren-Mercedes de son ami Lando Norris. “J’ai dérapé un peu trop à l’extinction des feux, un peu comme jeudi pour une opération de marketing, souriait un Verstappen très détendu. Cela a rendu la course plus excitante. Pour les fans et pour moi. J’ai dû attendre le bon moment, au DRS, pour reprendre les commandes car la McLaren était très rapide.”

Ensuite, malgré le vent rendant le pilotage un peu plus compliqué, le leader avait pris plus de 8 secondes d’avance avant la neutralisation sous voiture de sécurité pour dégager la Haas en feu de Kevin Magnussen : “Ma RB19 se comportait un peu moins bien avec les pneus tendres usagés en fin de course,” poursuivait le confortable leader du Mondial. Heureusement, Lando derrière avait chaussé des gommes dures.”

La fusée de Norris

Et a dû résister au retour de la Mercedes de Lewis Hamilton, grand bénéficiaire de la voiture de sécurité, le septuple champion du monde chipant un premier podium mérité pour Oscar Piastri (4e) et devançant au final aussi son équipier George Russel (5e).

”J’ai été porté par mon public, confiait “LH” pour la treizième fois sur le podium en dix-huit participations à domicile. J’ai essayé de passer Lando. Ce fut un beau duel, mais il pilotait une fusée.”

”Ce n’était pas facile de résister avec les pneus durs, avouait Lando égalant son meilleur résultat en F1. J’aurais préféré les tendres. Mais quel week-end ! Bravo à l’équipe.”

Sergio Pérez coiffait Fernando Alonso pour la 6ème place après une belle remontée depuis le 15e rang suite à une nouvelle qualif complètement ratée.

Excellent huitième rang pour Alex Albon, la Williams devançant les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz après une nouvelle course difficile et trois arrêts pour le Monégasque.