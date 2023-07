Formule 1 : Max Verstappen tacle Pérez et vante Norris

Chez Red Bull, la pression est énorme. En gros : ou vous performez ou vous sautez. Le docteur Helmut Marko, responsable du recrutement des nouvelles pépites, n’est pas un tendre ni un monsieur très patient. “Cela n’arrive pas très souvent que Christian Horner (NdlR : le patron de Red Bull F1) ne soit pas d’accord avec mes choix, a-t-il déclaré récemment à la télévision. La dernière fois, c’était avec Nyck De Vries. Et je dois avouer aujourd’hui qu’il avait peut-être raison.”

guillement "Je me suis peut-être trompé avec De Vries."

Voilà une déclaration qui doit mettre encore plus de poids sur les épaules du champion de F2 et de Formule E. Un Néerlandais dont le score en F1 reste vierge et que l’on dit plus que jamais sur la sellette. Il pourrait être remplacé d’ici à la fin de la saison par le Néo-Zélandais Liam Lawson. “Pas par Daniel Ricciardo ni par Mick Schumacher”, a assuré Marko.

99 points de retard pour Pérez

Garderait-on le réserviste australien pour substituer Checo ? En cours de saison, cela semble très peu probable. Car le Mexicain possède tout de même un contrat en bonne et due forme et, surtout, est soutenu par Carlos Slim, l’homme le plus riche du Mexique. Et puis, même s’il déçoit, le Sud-Américain occupe tout de même toujours la deuxième place du championnat. Et la possibilité d’être vice-champion.

guillement "Si cela continue, je vais devoir aller chercher le titre constructeurs tout seul."

Avec 99 points de retard, soit quasi l’équivalent de quatre victoires, après dix manches ses chances d’être titré sont quasi encore nulles. Comme ses récentes qualifs : 20e, 11e, 12e, 15e et 16e alors que Verstappen a enchaîné dans le même laps de temps cinq pole positions : c’est clairement indigne d’un pilote Red Bull. “Avec notre auto, vous devez facilement être en Q3. Je ne sais pas ce qui a encore mal été avec lui, a indiqué Max à l’issue de la qualification de Silverstone. Avant carrément de tacler son équipier avec qui l’entente est loin d’être parfaite, surtout depuis Monaco l’an dernier. Si cela continue, je vais devoir aller chercher le titre constructeurs tout seul !”

Marko est clairement agacé. “Checo doit se ressaisir. Une voiture en pole, l’autre 16e cela fait tache. Cela a été sa faiblesse par le passé mais cela devient trop courant.”

Ses jours sont clairement comptés. Mais alors qui pour le remplacer ? Ricciardo ? On n’y croit pas. Tsunoda ou un jeune de la filière ? Certainement pas non plus. Mais alors qui ? C’est peut-être Max Verstappen lui-même qui nous a donné un indice avant le week-end : “Le matériel prime en F1. Lando Norris gagnerait des courses dans une voiture de pointe…”

Norris a du sang belge comme son ami Max

Ce dimanche, le jeune Britannique a mené la course durant quatre tours devant son équipier en Simracing, Verstappen, avant de terminer deuxième. Une magnifique course et une belle promo de son ami Max. Contrairement à Pérez, Norris possède une image jeune et fun collant parfaitement à Red Bull. Mais il possède en contrat McLaren jusqu’en 2025. Et après un début de saison désastreux, les Orange ont effectué depuis l’Autriche et confirmation en Angleterre, un incroyable bond en avant. Du coup, Norris poussé à son meilleur par l’excellent rookie Oscar Piastri, n’aurait-il pas besoin de rejoindre Red Bull pour se sentir pousser des ailes et signer enfin son premier succès en F1 ? L’équipe McLaren possédant la plus jeune paire du plateau a brillé pour son GP à domicile. Espérons que ne soit pas qu’un feu de paille. Et qu’ils puissent confirmer à Budapest puis à Spa, un autre GP un peu “à la maison” pour Lando dont la maman est Belge et originaire de Saint-Nicolas.