F1 : Nyck De Vries adulé puis jeté en moins d’un an

Promu après avoir marqué ses premiers points dès son premier GP en remplacement d’Alex Albon à Monza l’an dernier, l’ancien champion de F2, sacré également en Formula E, n’a jamais trouvé ses marques au volant de l’AlphaTauri qui est sans doute la moins bonne F1 du plateau actuel.

En dix Grands Prix, son meilleur résultat était une douzième place à Monaco cette année. Un gros zéro pointé avec, dès les premières courses, une énorme pression il est vrai sur les épaules du Néerlandais. C’est bien connu, chez Red Bull, on ne vous fait aucun cadeau. Sa mise à pied était donc attendue. Elle est immédiate. Il n’aura donc pas le bonheur de rouler à Francorchamps ni chez lui à Zandvoort. Dès le prochain GP de Hongrie, il sera à la maison. Ce qui est plus étonnant c’est que plutôt que de promouvoir un autre jeune issu de sa filière, Red Bull a finalement décidé de miser sur une valeur sûre et de faire appel à son réserviste Daniel Ricciardo qui retrouvera donc l’écurie qu’il a quittée voici tout juste dix ans (elle s’appelait alors Toro Rosso) après deux saisons en 2012 et 2013.

Red Bull, Renault, McLaren pour finalement repartir en bas de l’échelle, “Smiling Dan” a fait bien des détours pour ne plus affronter Max Verstappen à armes égales. Et gagné plus de millions que de courses avec un huitième et dernier GP remporté chanceusement à Monza en 2021 avec McLaren qui l’a remercié fin 2022 pour prendre son compatriote Oscar Piastri. Avec 232 GP au compteur, 32 podiums, 8 victoires et 3 poles, l’Aussie sera un renfort utile chez AlphaTauri à qui Williams a cédé la lanterne rouge cette année. Une remise en jambes avant de remplacer Sergio Pérez en 2024 chez Red Bull ? On nous jure que non. Mais on est en F1 et la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Adulé il y a moins d’un an après son exploit à Monza dans des circonstances il est vrai favorables, Nyck De Vries a été jeté aujourd’hui sans scrupule. Comme d’autres chez Red Bull avant lui…